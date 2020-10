Seelze

Das Reisebüro Beisert an der Hannoverschen Straße am Alten Krug wird zum Jahresende schließen. Die in Seelze tätigen Mitarbeiterinnen wechseln dann zwar in die Filiale in Garbsen, werden aber weiterhin mobil in der Obentrautstadt unterwegs sein und die Kunden zu Hause beraten.

Seelzer wollen vereisen und haben hohen Beratungsbedarf. Daher haben die drei Mitarbeiterinnen des Seelzer Reisebüros Beisert derzeit gut zu tun. Was die Arbeit von Petra-Verena Strehlau, Muzaffer Güldali und Petra Belwan anspruchsvoll macht, sind die unterschiedlichen Regelungen, die innerhalb Deutschlands gelten und in unregelmäßigen Abständen verändert werden. Noch differenzierter ist die Lage im Ausland. So hat das spanische Festland derzeit mit deutlich höheren Corona-Infektionszahlen zu kämpfen, als beispielsweise die kanarischen Inseln mit ihrem deutlichen niedrigeren Wert.

Pauschalreisen versprechen mehr Sicherheit

Die Interessen der Reisewilligen haben sich den Empfehlungen angepasst. „Wer jetzt eine Pauschalreise bucht, ist besser abgesichert als jemand, der nur eine einzelne Leistung, also zum Beispiel nur einen Flug oder nur ein Hotelzimmer bucht“, sagt Strehlau. Bevorzugtes Reiseland bleibt Deutschland, dicht gefolgt von Griechenland. „Aus unserer Sicht haben die griechischen Anbieter die Herausforderungen rund um Abstand, Hygiene und Sicherheit sehr gut gemeistert“, berichtet Belwan. Von Reiserückkehrern hat sie durchweg positive Erfahrungen von einer entspannten Auszeit gemeldet bekommen. Aber auch Touren, die nur wenige Stunden Anfahrt im eigenen Auto erfordern, kommen momentan gut an, wie Thüringen, Rhön, Harz oder Sauerland. Mancher Kunde möchte auch gar nicht mehr in diesem Jahr los, sondern sucht sich jetzt eine Ferienwohnung beziehungsweise ein Ferienhaus für 2021 aus.

Reisebüro bietet stationäre und mobile Beratung

Noch rund zwei Monate werden Interessierte zu den Öffnungszeiten weiter in Seelzes Hannoverscher Straße 13 c beraten, dann verlässt das Reisebüro Beisert seine Räumlichkeiten am Alten Krug. Der stationäre Arbeitsplatz der drei Seelzer Mitarbeiterinnen wird ab dem 4. Januar in Garbsen sein, doch beraten sie ihre Seelzer Kunden zukünftig am Wunschstandort, zum Beispiel beim Interessenten zu Hause. „Die Möglichkeiten und Anforderungen an unseren Beruf haben sich seit März stark verändert“, sagt Güldali zur gesteigerten Flexibilität.

Martin und Josephine Beisert, die Geschäftsführer des Reisebüros, reagieren auf die neue Situation. Kunden müssen sich im neuen Jahr dann nicht mehr zwangsläufig an die bisherigen Geschäftszeiten halten, sondern können sich zum vereinbarten Wunschtermin persönlich, telefonisch und per E-Mail in Sachen Reise beraten lassen. „Wir führen dann auch wieder die Fahrkarten der Deutschen Bahn, die nicht bestellt, sondern sofort mitgenommen werden können“, sagt Belwan. Wer also Reisepläne hegt und den gewohnten Service in Seelze nutzen möchte, hat noch bis zum 30. Dezember die Möglichkeit in den Räumlichkeiten an der Hannoverschen Straße. Danach wird der Service von Garbsen aus angeboten.

Von Patricia Chadde