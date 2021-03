Letter

Die Schneiderei von Renata Zawadzki erlebt gerade einen Ausnahmezustand. Während das Nähen von Masken im ersten Lockdown noch für Einnahmen sorgte, kämpft das Unternehmen derzeit mit einem Umsatzrückgang von rund 80 Prozent. Geschlossene Geschäfte, ausfallende Bälle sowie Hochzeiten setzen der Unternehmerin zu. Aufgeben kommt für die 49-Jährige jedoch nicht in Frage. „Ich will weiter kämpfen und mich nicht von der Corona-Pandemie unterkriegen lassen“, sagt sie.

Anfertigung nach Maß

Bereits im Alter von 14 Jahren hat Zawadzki eine Ausbildung zur Schneiderin gemacht. Auf die Grundausbildung folgten damals weitere Ausbildungen im Bereich Textiltechnik und Design in Polen. Den Traum vom eigenen Atelier konnte sich die Schneiderin vor 22 Jahren in Letter erfüllen. Die Räumlichkeiten von „Renatas Schneiderei“ seien für sie mehr als nur ein Geschäft. „Mein Sohn war von Anfang an mit hier, hat Lego gespielt, später Hausaufgaben gemacht“, erinnert sie sich. Diese Räumlichkeiten seien nicht nur ihre Existenz, auch ihr Herz würde sehr daran hängen.

Garne, Reißverschlüsse und Stoffe reihen sich in der Schneiderei von Renata Zawadzki farbenfroh aneinander. Quelle: Heike Baake

Große Auswahl an Nähmaschinen

In den vergangenen Jahren hat die Schneiderin ihr Angebot ständig durch die Anschaffung neuer Industriemaschinen erweitert. Mittlerweile stehen elf in ihrem Atelier und erfüllen unterschiedliche Anforderungen. Leder- und Pelzarbeiten, aber auch das Bearbeiten von Jeansstoffen gehören neben Ketteln und Säumen von unterschiedlich dicken Stoffen zu Zawadzkis Aufgaben.

Mit vielen unterschiedlichen Nähmaschinen kann Zawadzki ihr Angebot erweitern. Quelle: Heike Baake

Im Bereich der Damenbekleidung fertigt die Schneiderin auf Wunsch auch Kleider, Röcke und Kostüme nach Maß an. Zu Beginn ihrer Selbstständigkeit sei dies noch der Schwerpunkt einer Schneiderei gewesen, was sich im Laufe der Jahre jedoch stark verändert habe. „Heute ist die Garderobe, die es in Geschäften zu kaufen gibt, viel günstiger“, sagt sie. Deshalb würden ihre Kunden meistens nur mit Änderungswünschen zu ihr kommen.

Die Eingangstür ist mit einem Tisch blockiert, Kunden dürfen die Schneiderei nicht betreten. Quelle: Heike Baake

„Nicht jeder kann eine Hose selbst abstecken“

Ein weiters Problem sei derzeit auch, so die Schneiderin, dass die Kunden die Räume nicht betreten dürften. Wer eine Änderung abgeben möchte, muss das vor der Eingangstür erledigen. „Nicht jeder kann aber eine Hose selbst abstecken, das ist für viele nicht möglich“, so Zawadzki. Deshalb würden viele Kunden erst gar nicht kommen und lieber bis zur Eröffnung nach dem Lockdown warten.

Gespannt blickt die Schneiderin auf den Monat Mai, das sei mit den Bällen, Konfirmationen, Kommunionen und vielen festlichen Anlässen die Hochsaison ihrer Schneiderei. Deshalb sei die Rückkehr zur Normalität für ihr Unternehmen und ein Ende des Ausnahmezustandes derzeit ihr größter Wunsch.

Von Heike Baake