Seelze

Renate war erst 19 Jahre alt und musste noch ihren Vater um Erlaubnis fragen. Bräutigam Josef Grondei war dagegen schon 21, als beide den Bund der Ehe schlossen und in Seelzes katholischer Kirche Heilige Dreifaltigkeit getraut wurden. Das lag am Mittwoch auf den Tag genau 65 Jahre zurück, und die gebürtigen Schlesier feierten ihre Eiserne Hochzeit im eigenen Haus.

Gemeinsam was erschaffen

Bis dahin war es zwar ein langer Weg, aber ihre gepflegte Umgebung genießen sie jeden Tag. „Ich führe meinen Haushalt noch selbst, allerdings liefert die Familie große Unterstützung“, berichtet Renate Grondei. Noch im Oktober nahm sie ihr Sohn Bernd samt Familie eine Woche mit nach Sylt, was das Paar sehr genoss. Sie sind dankbar für ihre lange, gemeinsame Lebenszeit, das zusammen Erschaffene und ganz besonders für ihre Familie, zu der inzwischen drei Enkeltöchter sowie ein Urenkel und eine Urenkelin zählen. „Man hat sehr viel Spaß mit den Kleinen“, sagt Uroma Renate über die unbeschwerte Kindheit der Jüngsten. Das war in ihrer Generation noch ganz anders.

Anzeige

Die Hochzeit von Renate und Josef Grondei am 28. Oktober 1955 in Lohnde richteten ihre Eltern aus. Quelle: Patricia Chadde

Schon als Kind „viel Schicksal erlebt“

„Wir haben viel Schicksal erlebt“, berichtet Renate Grondei (84), und blickt auf dramatische Kindheitserlebnisse zurück. Zwei ihrer Brüder starben, nachdem sie im schlesischen Heidersdorf auf eine Mine getreten waren, eine Woche später erlag ein dritter Bruder seiner Typhuserkrankung. „Ich kam mit neun Jahren nach Lohnde und hätte nach Abschluss der Volksschule gerne eine Schneiderlehre gemacht“, berichtet sie von der neuen Heimat nach der Vertreibung. Leider gab es damals keine Ausbildungsplätze, weshalb sie erst einmal als Milchverkäuferin in das Lohnder Geschäft für Molkereiprodukte von Heinrich Thürnau ging und einige Jahre später ins Büro des Seelzer Papierwerkes Hänsel ins Hermannstal wechselte.

Vom Autoschlosser zum Maurer

Josef Grondei (86) war ebenso flexibel, lernte erst Autoschlosser und wechselte, weil der Verdienst in dem Beruf damals so gering war, in den Berufszweig des Maurers. In der Kirche besiegelte das Eiserne Paar seinerzeit nicht nur seinen Bund fürs Lebens. Denn in Schlesien lagen ihre Dörfer zwar nur fünf Kilometer auseinander, doch erst bei regelmäßigen Kirchgängen in Seelze lernten sie sich überhaupt erst kennen. „Außerdem spielte ich beim TuS Seelze Fußball. Da hat man sich auf öfter auf dem Platz getroffen“, erinnert Josef Grondei. Der erste gemeinsame Sohn Michael kam im Dezember 1958 auf die Welt, sein jüngerer Bruder Bernd folgte 1960. Renate Grondei kümmerte sich um Kinder, Haushalt und war bald wieder berufstätig, um den Bau des eigenen Hauses voranzutreiben.

Josef Grondei war ebenfalls fleißig. „Er hat alles selbst gebaut“, sagt seine Ehefrau stolz. Die ersten beiden Jahrzehnte nach ihrer Rente nutzten sie für ausgedehnte Reisen. „Wir waren mit unserem Wohnmobil in Ungarn, Italien, Spanien und Portugal“, erinnert sich Josef Grondei. Sein Schlaganfall beendete diese Lebensphase abrupt. Jetzt macht es sich das Paar zu Hause schön – und hätte nicht gedacht, dass jemals eine Girlande samt funkelnder 65 ihre Außentreppe zieren würde.

Von Patricia Chadde