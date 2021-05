Seelze

Endlich ist es soweit und die Restaurants dürfen unter Auflagen wieder Gäste im Außenbereich begrüßen. Wer nicht genesen oder geimpft ist, muss einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. Tägliche Testmöglichkeiten bietet die Kreuzapotheke in ihrem Testzentrum in der Bremer Straße und wochentags in den Ortsteilen auch mit dem Testmobil an. Engin Sahin, Inhaber des Restaurants Hafenblick, ermöglicht seinen Gästen an den Wochenenden jedoch zusätzlich eine Testmöglichkeit direkt vor Ort.

Apothekenteam im Einsatz

Ein Team der Kreuz-Apotheke baut dafür regelmäßig in einem Nebenraum des Restaurants eine Teststation auf und testet über ein geöffnetes Fenster die Restaurantgäste. Ralf Czermak hat den Service am Sonnabend gern in Anspruch genommen. „Ich freue mich, endlich mal wieder ein Bierchen trinken zu können“, berichtet er. Verabredet hatte er sich dafür mit einem Bekannten. Beide mussten 15 Minuten auf ihr Testergebnis warten, erst dann konnten sie sich mit einem negativen Bescheid einen Tisch aussuchen. Bis auf Weiteres werden die Apotheken-Mitarbeiterinnen im Hafenblick sonnabends und sonntags, von 11.30 bis 17 Uhr, im Einsatz sein. „Wir können das Ergebnis ausdrucken oder per Mail versenden“, berichtet Apothekerin Anja Hoppe.

Ralf Czermak lässt sich von Sinem Tayar, Mitarbeiterin der Kreuz-Apotheke, vor dem Restaurantbesuch testen. Quelle: Heike Baake

Die Außengastronomie bietet Platz für bis zu 120 Personen auf drei verschiedenen Terrassen. „Der Abstand zwischen den Tischen ist somit gewährleistet“, erklärt Restaurantleiter Zouhaier Ben Yaala. Zur Kontaktverfolgung arbeitet der Hafenblick mit der Luca App und hat den QR-Code zur Registrierung auf jedem Tisch angebracht. Wer nicht über ein Handy verfüge, so der Restaurantleiter, der könne sich in ein vorbereitetes Formular eintragen. Frische Salate, Flammkuchen oder ein gegrilltes Steak – die Speisekarte bietet für den Genuss unter freiem Himmel eine umfangreiche Auswahl. Zur Einstimmung auf den Sommer hat Inhaber Engin Sahin auch verschiedene Burger kreiert.

Hafenblick-Inhaber Engin Sahin und Restaurantleiter Zouhaier Ben Yaala hoffen, dass der Außenbereich gut angenommen wird. Quelle: Heike Baake

Neue Beach-Bar im Aufbau

Zu Pfingsten hatten sich zahlreiche Gäste vorab einen Platz reserviert. „50 Personen waren allein am Pfingstsonntag angemeldet, viele kamen zum Kaffeetrinken“, erzählt Zouhaier Ben Yaala. Bei Erdbeertorte, Frankfurter Kranz, Apfel- und Käsekuchen konnten sie den Feiertag genießen. Am Pfingstmontag lockte der Sonnenschein Maria Koppetszh aus Empelde mit ihren Bekannten Hajo und Nicole Scheibe auf die Hafenblickterrasse. Sie genossen ein gemeinsames Mittagessen. „Endlich ist es wieder möglich, es gibt nichts Schöneres“, freut sich Nocole Scheibe.

Auch die Beach-Bar soll in den nächsten Wochen eröffnet werden, bislang befindet sie sich noch im Aufbau. „Sie wird neu errichtet und bietet unserem Personal auch die Möglichkeit zum Kochen und Grillen“, verrät der Restaurantleiter. Von den insgesamt 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich derzeit in Kurzarbeit befinden, konnten nun durch die Eröffnung des Außenbereiches sechs an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Außengastronomie und Außer-Haus-Verkauf im Überblick Außengastronomie mit Außer-Haus-Verkauf: Restaurant Ikaros II in Letter, montags bis sonntags, 12 bis 15 Uhr und 17.30 bis 21.30 Uhr, Telefon (05 11) 4 81 87 30; Restaurant Il Sogno in Letter, dienstags bis sonnabends, 17 bis 22.30 Uhr, sonntags 12 bis 15 Uhr und 17 bis 22 Uhr, Telefon (05 11) 40 06 97 47; Hellas in Letter, montags bis freitags, 17 bis 23 Uhr, samstags und sonntags 12 bis 23 Uhr, Telefon (05 11) 47 37 29 77; Saloniki in Seelze, montags bis sonntags, 11 bis 22 Uhr, Telefon (0 51 37) 12 52 10; Hafenblick in Seelze, dienstags bis sonntags, 11 bis 20 Uhr, Telefon (0 51 37) 48 33; Flügels in Seelze, mittwochs bis freitags 12 bis 15 Uhr, sonnabends und sonntags 12 bis 19 Uhr; Außenbereich ab 1. Juni täglich geöffnet, zusätzlich donnerstags und freitags von 9 bis 23 Uhr; Bürgerstuben in Seelze, montags bis sonntags, 10 bis 22 Uhr, Telefon (0 51 37) 66 46; Letter Burger, montags bis sonntags, 12 bis 22 Uhr, (05­ 11) 40 06 80 08; El Torero in Harenberg, dienstags bis sonntags, 11 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Telefon (0 51 37) 9 81 86 70; Da Carmelo in Gümmer, dienstags bis sonnabends, 11 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21 Uhr, sonntags 12 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Telefon (0 51 37) 12 59 99;Nur Außer-Haus-Verkauf: Balkangrill in Letter, täglich 17 bis 21 Uhr, Telefon (05 11) 40 23 55; Ufra Lezzet in Seelze, montags bis sonntags, 11 bis 22 Uhr, Telefon (0 51 37) 9 37 79 50; Jannis in Dedensen, täglich außer dienstags, ab 17 Uhr, sonntags 12 bis 21 Uhr, Telefon (0 50 31) 7 03 92 56. Sollte ihr Restaurant hier nicht aufgeführt sein dann teilen Sie uns bitte ihre Öffnungszeiten per E-Mail an Seelze@haz.de mit.

Neben dem Hafenblick haben in Seelze noch weitere Restaurants ihren Außenbereich eröffnet. Unter ihnen ist auch Roberte Vocatore vom Restaurant Il Sogno in Letter. Er hat allerdings die Befürchtung, dass die erforderlichen Tests seine Gäste von einem Restaurantbesuch abhalten könnten. „Viele werden das nicht mitmachen“, erklärt er. Maria und Galalou Abdessatar vom Restaurant Palast in Lohnde sind ebenfalls davon überzeugt, dass die Gäste sich von Testpflicht und Abgabe der Kontaktdaten abschrecken lassen. „Wir haben jetzt so lange Geduld gezeigt, wir müssen noch ein bisschen aushalten, dann wird bestimmt wieder alles gut“, hofft der Gastronom.

Heike Baake