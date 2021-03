Seelze

Der Rewe-Markt am Brüggefeld 1 in Seelze startet ab sofort einen Abholservice. Die Kunden können online bestellen und ihre Waren bei Bedarf im Supermarkt abholen, frühestens jedoch drei Stunden nach Bestelleingang, teilt die Rewe-Pressestelle mit. Zur Auswahl stehen mehrere tausend Artikel, darunter neben Tiefkühlprodukten auch frisches Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren, Molkereiprodukte, Trockenwaren und Getränke.

Separate Parkplätze zur Abholung

Für die Abholung gibt es einen gesonderten Bereich mit separaten Parkplätzen. Kaufmann Torben Dunker sieht in seinem Angebot nicht zuletzt einen Zeitvorteil: Das Anstehen an der Kasse falle weg, und der online getätigte Einkauf könne minutenschnell etwa auf dem Nachhauseweg erledigt werden. Auf rewe.de oder in der App rewe.de/App können die Kunden bei der Marktsuche die Seelzer Postleitzahl 30926 und „Abholservice“ wählen und ihren Warenkorb zusammenstellen.

Einen Mindestbestellwert gibt es nicht, es fällt aber eine Servicegebühr von 2 Euro an. Bei der Abholung kann in bar sowie per EC- oder Kreditkarte bezahlt werden. Auch die Abhebung von Bargeld ist dabei möglich.

Von Thomas Tschörner