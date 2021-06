Seelze

Besucher des Seelzer Rathauses und Spaziergänger, die vom Parkplatz aus den Fußweg entlang der Rasenfläche folgen, können die dort stehende Robinie bestaunen. Der rund 60 Jahre alte Baum steht derzeit in voller Blüte und lockt damit unzählige Bienen und Hummeln an. „Unter dem Baum ist seit Tagen ein stetiges Summen zu hören“, sagt Sybille Brenner von der städtischen Abteilung Umwelt, Klima und Friedhöfe.

Obwohl die gewöhnliche Robinie, auch Scheinakazie genannt, ursprünglich aus Nordamerika stammt, sei diese Baumart aus der Unterfamilie der Schmetterlingsblüter seit Langem auch in Europa verbreitet.

Blüten verströmen starken Duft

Die weißen und traubenartig hängenden Blüten, so Brenner, erscheinen in den Monaten Mai bis Juni. Sie würden reichlich Nektar bieten und daher von vielen Insektenarten aufgesucht. Auch die Honigbienen gehören dazu. Sie verwandeln den Nektar in Akazienhonig. Die Blüten verströmen aber auch einen starken Duft, der dem der Zitrusfrucht Bergamotte ähnelt.

Von Heike Baake