Nach der Teilnahme am Mentoren-Programm „Frau.Macht.Demokratie“ steht für Romy Fonk fest, dass sie kommunalpolitisch aktiv werden will. Als erstes eigenes Projekt plant die Letteranerin eine Umfrage, bei der sie von Frauen in ihrem Stadtteil etwas in Sachen Sicherheit in Erfahrung bringen will. Auftakt ist am Sonnabend, 22. August, mit einem Informationsstand, der von 9.30 bis 12 Uhr an der Lange-Feld-Straße/Ecke Brandenburger Straße aufgebaut sein wird.

Verbesserungsvorschläge sind erwünscht

Die Umfrage sieht Fonk als ersten Schritt ihres Projektes. Zu beantworten sind die Fragen „Fühlen Sie sich sicher in Letter?“ sowie „Wenn nicht, warum nicht?“ und „Haben Sie einen Verbesserungsvorschlag?“ Sie habe sich bei der Vorbereitung von Seelzes Gleichstellungsbeauftragter Gabriela Giesche ebenso beraten lassen wie von der Polizei. Die Aktion am 22. August sei der Start, betont Fonk. Sie werde auch an anderen Tagen weitere Frauen auf das Thema ansprechen. „150 Fragebögen wären schön“, nennt sie als Ziel ihrer Umfrage. Sie hoffe, möglichst viele Antworten und nicht zuletzt auch Vorschläge für eine Verbesserung der Situation zu erhalten. Alle Antworten würden in einem zweiten Schritt ausgewertet. Gleichzeitig werde die CDU Letter, die das Projekt unterstütze, versuchen, erkannte Probleme abzustellen. „Die Frage ist: Wo können wir etwas besser machen?“, sagt Letters CDU-Vorsitzender Jens Willms, der auch Chef der CDU-Ratsfraktion ist und Fonk als Mentor bei „Frau.Macht.Demokratie“ betreut hat.

Ergebnisse werden veröffentlicht

Vorgesehen sei, die Fragen gleich an Ort und Stelle zu beantworten, sagt Fonk. „Damit es mit dem Rücklauf besser klappt.“ Die Ergebnisse sollen auf einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt werden. Außerdem sollen die Resultate der Umfrage auf der Homepage cdu-letter.de präsentiert werden.

Romy Fonk war bei vielen Sitzungen dabei

Die Stadt habe sie auf das Mentoring-Programm aufmerksam gemacht, sagt Fonk. Als sie sich als Bürgerin –letztlich erfolglos – für den Erhalt des Alten Rathauses in Letter eingesetzt habe, sei sie mehrfach mit Wirtschaftsförderin Katja Volkhardt ins Gespräch gekommen. Volkhardt habe sie dabei auf die Möglichkeit hingewiesen, über das Programm in die Kommunalpolitik einzusteigen. „Das lief dann alles über die Gleichstellungsbeauftragte.“ Im Vorfeld habe sie sich die politische Ausrichtung ihres Mentors wünschen können und sich für die CDU entschieden. Er habe in der CDU durchgesetzt, dass die Mentees an allen Gremien teilnehmen konnten, sagt Willms. Nach Unterzeichnen einer Verschwiegenheitserklärung sei dies sogar in nichtöffentlichen Sitzungen der Seelzer Ratsgremien möglich gewesen – mit Ausnahme des Verwaltungsausschusses. Die Mentees seien damit fast genauso wie Bürgervertreter in den Gremien behandelt worden und auch mit der Teilnahme an Sitzungen der CDU-Fraktion voll integriert gewesen. Seit Mai vergangenen Jahres habe sie sich mindestens einmal im Monat mit Willms getroffen, sagte Fonk. Es sei wichtig gewesen, sich über viele Themen abzustimmen, ergänzt Willms. „Das Mentee muss richtig reinkommen, wenn es zur Wahl antritt.“

Letteranerin hat sich für Altes Rathaus eingesetzt

Sie werde weiter auf der politischen Schiene bleiben, steht für Fonk fest. Im März hat sie in der CDU Letter im Vorstand das Amt der Schriftführerin übernommen. Jetzt wolle sie den kommunalpolitischen Führerschein machen, eine Fortbildungsreihe zu unterschiedlichen Themen wie Finanzen und Bauen der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und sie plane, sich bei der nächsten Kommunalwahl zur Wahl zu stellen. Für Willms ist klar, dass die Kommunalpolitik mehr Mittel der Gestaltung biete, als das vorherige bürgerschaftliche Engagement Fonks, die auch an der Gründung des Vereins Gemeinsam sind wir stark beteiligt war. „Als Mandatsträger hat man andere Hebel, selbst eine Bürgerinitiative hat viel weniger Möglichkeiten als eine Fraktion.“

