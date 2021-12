Letter

Mit ihrem Start in die Kommunalpolitik ist Romy Fonk (CDU) mehr als zufrieden. Sie errang bei der Kommunalwahl Direktmandate für den Rat der Stadt Seelze und den Ortsrat Letter, wo sie mit 469 Stimmen sogar das zweitbeste Ergebnis hinter Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth (3156 Stimmen) erzielte. Und sie wurde als Neuling zur Vorsitzenden der CDU-Ortsratsfraktion gewählt. Fonk sieht ihr Abschneiden nicht zuletzt in ihrer guten Vorbereitung begründet. Sie absolvierte das Mentorenprogramm „Frau.Macht.Demokratie“ und machte bei einer Seminarreihe den kommunalpolitischen Führerschein.

Mandat war klares Ziel

Betreut wurde Fonk von Jens Willms, CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat und Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Letter. „Es war das klare Ziel, Romy Fonk auch nach dem Auslaufen des Mentorenprogramms bei der Bewerbung um ein politisches Mandat zu unterstützen“, sagt Willms. Das Spektrum reiche dabei vom Ortsrat bis zum Bundestag. „Wir haben uns vorher abgestimmt, was das Richtige sein könnte.“ Schließlich sei die Wahl auf Ortsrat und Stadtrat gefallen.

Befragung von Frauen war der Anfang

Sie sei bereits vor dem Start des Wahlkampfes aktiv geworden, sagt Fonk. Unmittelbar nach dem Mentorenprogramm habe sie eine Umfrage zur Sicherheit von Frauen in Letter gemacht. „Und wir haben schon etwas erreicht.“ Denn am Tunnel zum Bahnhof in Letter, der von den befragten Frauen als kritischer Ort eingeschätzt wurde, sei kurz darauf ein Spiegel angebracht worden. Fonk habe zudem neue Ideen in den Wahlkampf eingebracht, etwa mit einer stärkeren Nutzung der sozialen Medien. Die Letteranerin belegte eine Seminarreihe beim CDU-nahen Bildungswerk KPV, die mit dem Erwerb des sogenannten kommunalpolitischen Führerscheins endet. Dabei habe sie nicht nur etwas über Baurecht und Umweltschutz erfahren, sondern auch über die Organisation von Kampagnen.

Ein Element ihres Wahlkampfes seien neben sozialen Medien und Haustürbesuchen auch zwei große, an Zäunen angebrachte Banner gewesen. Leider habe Fonk dabei auch die unschöne Erfahrung machen müssen, dass eines der Banner vorsätzlich zerschnitten wurde, sagt Willms. Bei ihrem Seminar „Hass und Attacken gegen Mandatsträger“ sei auch die Frage aufgeworfen worden, wann Betroffene die Polizei informieren sollten. „Ich habe dann Anzeige gegen unbekannt gestellt“, berichtet Fonk. Willms spricht von unguten Gefühlen, die in solchen Situationen unweigerlich aufkämen. Die mutwillige Zerstörung von Wahlplakaten sei aber leider kein Einzelfall. Unter anderem der SPD-Bürgermeisterkandidat Alexander Masthoff habe die Zerstörung von Plakaten erleben müssen.

Banner werden zu Einkaufstaschen

Das zerstörte Banner habe sie erneuert, berichtet Fonk. Noch am Wahlabend habe sie dann aber beide Banner abgehängt, um einer erneuten Zerstörung vorzubeugen. „Ich habe mich dann gefragt, was ich damit machen soll.“ Schließlich habe sie daraus Taschen genäht, die nun bei Konni’s Blumenlädchen in Letter verkauft werden. Der Erlös soll in ein Kinderprojekt fließen.

Willms sieht auch Konfliktpotenzial

Inzwischen besucht Fonk ihre nächste Seminarreihe, speziell für Fraktionsvorsitzende, die etwa ein Jahr lang laufen wird. „Das ist zwar ein Ehrenamt, aber letztlich bin ich mitverantwortlich für 36.000 Einwohner“, begründet sie ihr Engagement. Willms räumt ein, dass die vielfältigen Aktionen seiner ehemaligen Mentee in Letters CDU nicht immer gut angekommen seien. „Das birgt Konfliktpotenzial. Die alten Hasen sind neuen Ideen gegenüber nicht unbedingt aufgeschlossen.“ Dieses Spannungselement gebe es aber in allen Vereinen, ist Willms überzeugt. Letztlich helfe die Mischung aus langjähriger Erfahrung und neuen Ansätzen aber auch der jeweiligen Organisation. „Das Ergebnis zeigt, dass wir alles richtig gemacht haben.“

Von Thomas Tschörner