Seelze

Der Seelzer Torsten Weisser hat in der Vergangenheit nicht nur einmal brenzlige Situationen auf dem Parkplatz am Fachmarktzentrum an der Hannoverschen Straße 77 erlebt. Einmal wurde er sogar Zeuge davon, wie ein Autofahrer einen Radfahrer angefahren hat. Weisser war schnell klar, dass an dieser Stelle etwas passieren muss, um weitere Unfälle zu vermeiden.

Seit dem Jahr 2017 hat er dafür gekämpft, das auf dem Parkplatz zusätzliche Markierungen aufgetragen werden, die Fahrradfahrern und Fußgängern einen sicheren Raum geben, in dem sie nicht durch die fahrenden Autos gefährdet werden. Nun hatte sein Drängen Erfolg: Seit vergangenem Sonntag leuchtet auf dem Parkplatz ein Sicherheitsstreifen, dazu gibt es weitere Markierungen und einen Zebrastreifen.

Bevor es soweit gekommen ist, hatte Weisser einen langen Weg zu gehen. Das Problem: Der Parkplatz vor den Märkten von Edeka und Aldi ist Privateigentum. Weder die Stadt noch die Polizei – Weisser hatte sein Anliegen dort ebenfalls vorgetragen – kann dort Entscheidungen treffen und irgendwelche Umgestaltungen veranlassen.

Papenburg hält sich an Zusage

Schließlich ermittelte Weisser die Günter Papenburg AG als Eigentümer des Grundstücks. Erste Gespräche verliefen erfolgsversprechend, nun hat Papenburg seine Zusage, für die entsprechenden Markierungen zu sorgen, eingehalten. Der rot markierte Weg soll für Autofahrer eine Grenze sein, die sie nicht überfahren dürfen. Radfahrer und Fußgänger dagegen sollen darauf sicher sein.

Weil die Fahrbahn in Richtung Ausfahrt durch den Streifen auch schmaler wird, soll zudem das gleichzeitige Abbiegen in beide Richtungen bei der Ausfahrt verhindert werden.

Seit vier Jahren kämpft Torsten Weisser für mehr Sicherheit auf dem Parkplatz am Fachmarktzentrum. Quelle: Sandra Remmer

Polizei hat Verbesserungsvorschläge

„Eine gute Idee“, findet Hauptkommissar Ralf Hantke, Leiter der Polizei in Seelze. Wäre die Polizei jedoch an der Umsetzung des Plans beteiligt gewesen, hätte er Verbesserungsvorschläge gehabt, sagt er. Beispielsweise hätte ein weißer Streifen als Begrenzung der roten Fläche eine noch deutlichere Signalwirkung erzielt. Zudem hätten auch Piktogramme in Form von Fußgängern und Fahrradfahrern auf dem roten Streifen aufgebracht werden können.

Auf jeden Fall erachtet Hantke es als sehr sinnvoll und effektiv, dass den ausfahrenden Autos das Abbiegen in beide Richtungen erschwert werde. Denn zusätzlich zu der Situation auf dem Parkplatz ist auch die Situation für Radfahrer entlang der Hannoverschen Straße gefährlich. Jedes Jahr taucht diese Stelle in der Polizeistatistik als Unfallschwerpunkt auf, weil Fahrradfahrer dort von Autos angefahren werden, die vom Parkplatz auf die Hannoversche Straße abbiegen wollen.

Weisser will noch mehr Sicherheit

Torsten Weisser nimmt die Verbesserungsvorschläge gerne an. Auch wenn die Papenburg AG sich inzwischen von dem Grundstück getrennt hat – Weisser plant, auch Kontakt zu dem neuen Eigentümer aufzunehmen und will sich für weitere Verbesserung der Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer auf dem Parkplatz einsetzen.

Von Sandra Remmer