Seelze

Einen neuen Bürgermeister haben die Seelzerinnen und Seelzer in diesem Jahr gewählt – eine wichtige Entscheidung für die Obentrautstadt. Neben der Kommunalwahl haben aber auch andere Themen für Gesprächsstoff gesorgt, etwa gesundheitliche Auswirkungen nach einem Bad im Kiesteich oder eine originelle Idee der Jugendfeuerwehr Almhorst. Unsere Hitliste von fünf Themen im Überblick:

Platz 5: Jugendfeuerwehr organisiert Osterfeuer zum Mitnehmen

Mit einer originellen Idee reagiert die Jugendfeuerwehr Almhorst im März auf den erneuten Ausfall des Osterfeuers. Kurzerhand stellen die Jugendlichen ein „Osterfeuer-Survival-Paket“ für zu Hause zusammen. Neben Holzscheiten enthält das Set vier Metzger-Bratwürste und vier Flaschen Herrenhäuser Premium-Pils sowie zwei kleine Schnäpse. Nicht zuletzt reagierte die Jugendfeuerwehr damit auf einen drohenden Finanzengpass. Wegen der Corona-Pandemie fällt 2021 das Osterfeuer zum zweiten Mal in Folge aus. „Das ist sicherlich für uns alle eine traurige Nachricht, besonders hart trifft es aber die Jugendfeuerwehr“, sagt Jugendwartin Antonia Grelle. Denn die Einnahmen aus dem Osterfeuer würden in Almhorst für viele Aktivitäten der Feuerwehrjugend genutzt, neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung unter anderem auch für Ausflüge, Fahrten zum Schwimmen, Eisessen und die Organisation von Zeltlagern und Freizeiten. Das Osterfeuer-Survival-Paket kommt in der Stadt gut an: 107 Menschen bestellen das Set vor, dazu kommen Spontankäufe. Und einige Käufer legen auch noch Geld als zusätzliche Spende mit auf den Tisch.

Die Vorbesteller holen ihre Pakete auf dem Gelände der Feuerwehr Almhorst ab. Quelle: privat

Platz 4: Anwohner wehren sich gegen Baugebiet

Ein geplantes Baugebiet sorgt in Velber für Unmut. Ein Investor will auf einer als Acker genutzten Fläche südlich der Heinrich-Beensen-Straße zehn bis 15 Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern bauen. Begrenzt wird die Fläche im Osten vom A-Platz des SV Velber und im Westen von einem Weg, der die Straße Am Wehrgraben verlängert. Gegen dieses Vorhaben wehren sich Anwohner, die zudem von etlichen Bürgern unterstützt werden. Die Kritiker verweisen auf den südlichen Rand von Velber als Visitenkarte des Dorfes und seine Beliebtheit bei Naherholungssuchenden. Im Kommunalwahlkampf schaltet sich CDU-Bürgermeisterkandidat Gerold Papsch mit der Ansage ein, das Projekt stoppen zu wollen. Papsch erntet dafür seinerseits Kritik, letztlich zieht der Investor sein Vorhaben aber zurück.

Michale Probst (von links), Heike Bock und Thorsten Schulze sammeln Unterschriften gegen das geplante Baugebiet. Quelle: Sandra Remmer

Platz 3: Schwimmer klagen über Ausschlag

Der Kiesteich in Lohnde ist bei vielen Menschen ein beliebtes Ziel. Neben Spaziergängern nutzen auch Schwimmer sowie Mitglieder des Tauchvereins Dive Team Lohnde das Gewässer. Doch im Juli klagen zwei Frauen nach einem Bad über einen rätselhaften Ausschlag. Die Ursache kann letztlich nicht wirklich ermittelt werden. Die Wasserqualität des Sees wird regelmäßig überprüft und gilt als gut. Als eine Möglichkeit für die Ursache des Ausschlag werden schließlich Zerkarien ins Gespräch gebracht – mikroskopisch kleine Larven von Saugwürmern, die sich im flachen Uferbereich aufhalten und bei manchen Menschen eine sogenannte Badedermatitis auslösen können, wenn sie mit ihnen in Berührung kommen.

Viele Seelzer nutzen den Lohnder Kiesteich zum Schwimmen. Quelle: Sandra Remmer

Platz 2: Der Korridor für den Südlink steht fest

Auf Interesse stößt auch die Mitteilung der Bundesnetzagentur zur Führung der Stromtrasse Südlink. Nach dem letzten Stand der Planung verläuft die Trasse in Seelze vom Mittellandkanal zwischen Gümmer und Lohnde hindurch, westlich an Almhorst vorbei, weiter zwischen Lathwehren und Kirchwehren um das Forstgebiet herum auf Göxe zu. Der Korridor verläuft damit genauso, wie im Entwurf angegeben. Eine Detailplanung steht noch aus. Erste Reaktionen der Seelzer Politik sind eher zurückhaltend. Der Tenor ist, dass über das Vorhaben zeitnah und detailliert informiert werden müsse. Inzwischen ist der Korridor auf eine Breite von 100 Metern geschrumpft, nachdem zunächst von einem Kilometer die Rede war. „Wir können mit dem derzeitigen Trassenverlauf gut leben“, hatte zuletzt Stadtbaurat Dirk Perschel die Planung kommentiert.

Hier soll die Stromtrasse Südlink durch Seelze laufen. Quelle: Arge Südlink/Tennet/TransnetBW/ILF (Screenshot)

Platz 1: Alexander Masthoff ist neuer Bürgermeister

Bürgermeister Detlef Schallhorn hatte bereits lange vor der Kommunalwahl 2021 deutlich gemacht, dass er nicht noch einmal kandidieren werde. Doch zunächst hallten sich die Parteien mit möglichen Kandidaten für das Amt bedeckt. Im Dezember 2020 geht Schallhorn deshalb in die Offensive und verkündet, dass er sich einen Nachfolger aus Seelze wünsche. Dieser Wunsch wird erhört. Im Januar vermeldet Gerold Papsch (CDU) seine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters. Im März hat auch die Seelzer SPD nach einem längeren Auswahlverfahren einen Kandidaten und schickt Alexander Masthoff ins Rennen. Damit stehen nicht nur zwei Seelzer zur Wahl. Beide Kandidaten sind zudem seit Jahren kommunalpolitisch aktiv und kennen die Obentrautstadt. Das sieht für viele Beobachter nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Doch am Wahlabend geht Masthoff von Anfang an in Führung und wird mit 55,22 Prozent der Stimmen neuer Bürgermeister. CDU-Bürgermeisterkandidat Gerold Papsch kommt auf 44,78 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,4 Prozent

Der unterlegene Gerold Papsch (links) gratuliert Alexander Masthoff zur Wahl zum Bürgermeister der Stadt Seelze. Quelle: Thomas Tschörner

Und dann waren da noch...

...Bauvorhaben, Bauvorhaben und Bauvorhaben. Die Stadt bringt die Erweiterung des Georg-Büchner-Gymnasiums auf den Weg. Das Projekt wird mit 40,8 Millionen Euro veranschlagt. Gestalt nimmt auch die Planung für die neuen Grundschulen in Seelze-Süd und Harenberg an. In Angriff genommen werden zudem die Erweiterung der Regenbogenschule und der Bertolt-Brecht-Gesamtschule, die Sanierung des Qualle-Bades in Letter und neue Betreuungsmöglichkeiten für Kinder.

...Streitigkeiten um Sozialwohnungen. Die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH) hatte sich für das Grundstück des abgerissenen Alten Rathauses in Letter auch mit der Schaffung von Sozialwohnungen beworben. Diese wurden dann aber nicht angeboten. Die Stadt monierte dies, die Gespräche laufen noch.

...Corona, Corona, Corona. Die Pandemie hat Seelze vielfältig zu schaffen gemacht, auch wenn viele Helfer, Ärzte und Apotheker mit Tests und Impfaktionen das Beste aus der Lage machten. Vieles wurde abgesagt, einiges konnte aber doch über die Bühne gehen. So unter anderem das Musikfestival Seelze (MuSe), das mit einem Online-Konzert von Luiza Borac startete. Die letzten Konzerte des Festivals waren dann sogar mit Publikum möglich.

...Sieben auf einen Streich. Der Karate-Club Seelze hat pandemiebedingt mehrfach seine geplanten Schwarzgurt-Prüfungen verschieben müssen. Im September ist es dann endlich soweit. Mit einem besonderen Ergebnis: Gleich sieben Mitglieder des Seelzer Vereins bestehen die Prüfung zum 6. Dan.

Von Thomas Tschörner