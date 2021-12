Seelze

Die Aktion der Mitglieder des Seelzer Runden Tisches gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zum sogenannten Orange Day hat deutliche Spuren hinterlassen. Auf dem Weg zum Rathaus, auf dem Platz vor dem Alten Krug und auf dem Bürgersteig entlang der Hannoverschen Straße erinnern aufgemalte Heftpflaster, Schriftzüge und die Silhouette einer Frau an dieses stets brisante und präsente Thema. Unterstützung bei ihrer Aktion erhielten die Beteiligten zudem von Künstler Ole Görgens.

Häusliche Gewalt in allen Schichten

„Häusliche Gewalt findet oft unbemerkt in der Mitte der Gesellschaft statt“, sagte Seelzes Gleichstellungsbeauftragte Gabriela Giesche zum Abschluss der von ihr initiierten Aktion mit dem Titel „Schatten-Dasein“. Selbst wenn Gewalt in der Partnerschaft etwa von Angehörigen und Nachbarn bemerkt werde, werde diese aus falsch verstandener Zurückhaltung oft verharmlost oder sogar ganz verschwiegen. Dieses Problem betreffe Frauen und auch Männer aller gesellschaftlichen Schichten und sei somit nicht auf einen bestimmten Personenkreis zu reduzieren.

Viele Eindrücke von der Aktion „Schatten-Dasein“ und Informationen zu Hilfsangeboten in Seelze und Umgebung sind in einem neuen Video verfügbar, das auf der städtischen Internetseite unter seelze.de oder direkt über den städtischen Youtube-Kanal abrufbar ist.

Jede dritte Frau ist betroffen

„Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt beziehungsweise Kombinationen davon betroffen“, führte Gabriela Giesche weiter aus. „Hinter jedem Fall steckt ein Gesicht – und daneben steht oft ein Kindergesicht“, ergänzte sie. Umso wichtiger sei es, das Bewusstsein für das Thema zu schärfen und somit dafür zu sorgen, dass Betroffene nicht alleingelassen und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Ein Beitrag dazu sollte die Aktion in der Innenstadt sein. „Wir unterstützen mit ,Schatten-Dasein‘ ein gesellschaftliches Klima, in dem Gewalt an Frauen und Männern verurteilt wird. Das muss unser aller erklärtes Ziel sein“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte.

