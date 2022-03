Letter

Josef Schefczyk, Wanderleiter bei der SG Letter 05, organisiert für Sonntag, 27. März, eine erlebnisreiche Tageswanderung im Deister. „Die Strecke führt vom Bahnhof in Springe über den Deister zum Bahnhof in Kirchdorf. Erste Station ist der Taternpfahl, dann geht es weiter zum Bielstein“, beschreibt Schefczyk den Beginn der Strecke. Nach einer kurzen Pause führt die Route über den Kammweg zum Annaturm, wo ein gemeinsames Mittagessen geplant ist. Anschließend wandert die Gruppe weiter über den Kammweg am Radarturm vorbei. Danach erfolgt der Abstieg zum Bahnhof Kirchdorf durch das Schleifbachtal.

Festes Schuhwerk und Snacks sind nötig für die Wanderung mit dem SG Letter 05

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Wandertour benötigen festes Schuhwerk und dem Wetter angemessene Kleidung. Es wird außerdem empfohlen, Getränke und kleine Snacks mitzunehmen. Die gesamte Strecke ist 16 Kilometer lang, die reine Gehzeit beträgt etwa 3,5 Stunden und es werden rund 370 Höhenmeter zurück gelegt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Maximal 15 Wanderer können teilnehmen

Treffpunkt für die Wanderung ist am Sonntag, 27. März, um 10.10 Uhr am Bahnhof in Letter an Gleis 2. Die Rückkehr ist gegen 17.30 Uhr geplant. Da die Teilnehmerzahl auf 15 begrenzt ist, empfiehlt Wandeleiter Schefczyk eine rechtzeitige Anmeldung unter Telefon (0151) 21954099 oder per E-Mail an wandern@sg-letter-05.de.