Spiel und Spaß für Kinder bei der SG Letter 05: Seelzes größter Sportverein bietet am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. Juli, ein Sport- und Bewegungscamp für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren im Leinestadion an. „Wir möchten mit diesem Camp Kindern aus dem Seelzer Stadtgebiet ein wunderbares Erlebnis mit ganz viel Bewegung bieten – und das kostenlos“, schreibt Dirk Platta, der verantwortliche Organisator. Das Land Niedersachsen fördert das Camp mit Geld aus dem Programm „Startklar in die Zukunft“.

Kindern Spaß an Bewegung vermitteln

Unter anderem steht Ponyreiten auf dem Programm. „Je nach Teilnehmerzahl werden wir bis zu fünf Ponys vor Ort haben“, so Platta weiter. Außerdem gibt es Kinderschminken, zwei Hüpfburgen und ein sogenanntes Eventmodul – ein Spielemobil. Auf dem Truck können sich die Kinder im Bällebad, auf der Rutsche und bei Klettermöglichkeiten austoben. „Wir wollen den Kindern Spaß an Bewegung vermitteln“, betont Platta.

Attraktionen fehlen wegen Corona

„Attraktionen für Kinder haben in den beiden Corona-Jahren gefehlt. Und auch, dass sie etwas gemeinsam mit Freunden unternehmen können“, sagt Vorstandsmitglied Platta. Das weiß er als Vater einer Vierjährigen nur zu gut. Das hat ihn auf die Idee zum Sport- und Bewegungscamp gebracht. Unterstützung gibt es von einer lizensierten Trainerin der Tanzsparte, die mit den Kindern an dem Sonnabend etwas einstudieren möchte. Auch die Turnsparte ist mit von der Partie und baut am Sonntag in der Sporthalle des Georg-Büchner-Gymnasiums eine vielfältige Bewegungslandschaft auf.

Eltern können sich mit einbringen

Die Verpflegung organisiert der Verein mit Unterstützung der Eltern. Die können beim Aufbau der Bierzeltgarnituren helfen und Salate für das Grill-Büfett am Sonnabend spenden. „Die Eltern können sich weiterhin mit dem Vorlesen von Gute-Nacht-Geschichten einbringen“, sagt Platta. Übernachtet wird im Leinestadion in Zelten. Zur Sicherheit der Kinder wird dieses abgeschlossen, damit kein Kind wegläuft und keine fremden Personen das Gelände betreten.

Auch Ernährung spielt eine Rolle

Für das Frühstück sorgt die SG Letter. Wasser, Säfte und Obst stehen an beiden Tagen stets zur Verfügung. „Wir wollen die Kindern an Bewegung und gesunde Ernährung heranführen“, macht Platta deutlich. Ab Mitte April wird auf der Website www.sg-letter-05.de/camp2022 die Anmeldung zum Camp freigeschaltet.

SG Letter lädt zur Hauptversammlung ein Der Vorstand der SG Letter 05 lädt die Vereinsmitglieder für Mittwoch, 27. April, 19 Uhr, zur Jahresversammlung in das Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums ein. Auf der Tagesordnung stehen neben Ehrungen, Berichten und Wahlen in diesem Jahr auch der Beschluss einer neu überarbeiteten Satzung. Wer sich vorab darüber informieren möchte, findet die Satzung auf www.sg-letter-05.de/satzung2022. Die Tagesordnung der Jahresversammlung steht auf www.sg-letter-05.de/jhv2022. Am Montag, 28. März, um 17.30 Uhr startet die SG Letter im Leinestadion in die neue Sportabzeichen-Saison. Dann holt der Verein auch die Ehrung aus 2021 nach. Die Teilnehmer haben im vergangenen Jahr insgesamt 132 Sportabzeichen erworben. aln

Bei dem Programm „Startklar in die Zukunft“ des Landes Niedersachsen fördert das Camp. Der Landessportbund und seine Sportjugend haben rund 8,9 Millionen Euro erhalten, um mit dem Aktionsprogramm des Landes unter anderem Schwimmkurse, ein oder mehrtägige Bewegungscamps oder offene Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche bei Sportvereinen, Sportbünden und Landesfachverbänden zu ermöglichen.