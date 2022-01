Letter

Die SG Letter 05 verschiebt die Verleihung der Sportabzeichen, die für Sonntag, 16. Januar, vorgesehen war, auf Anfang April. „Die Ausgabe der Abzeichen wird frühestens zum Saisonbeginn stattfinden können – wenn es die Corona zulässt – oder sogar noch später“, erklärt Obmann Hans-Joachim Flatau. Pandemiebedingt seien gegenüber dem Vorjahr weniger Sportabzeichen gemacht worden.

Insgesamt haben 132 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Jahr 2021 ihr Abzeichen erworben – und viele von ihnen waren nicht das erste Mal dabei. „Die Bestenliste führt auch dieses Mal wieder Manfred Biermann an“, freut sich Pressesprecherin Jessika Zimmermann. Biermann habe, so berichtet sie, bereits zum 64. Mal das Abzeichen in Gold erreicht.

Zahlreiche Goldabzeichen

Auf Platz zwei landete Hans-Joachim Flatau. Er erreichte zum 57. Mal die Voraussetzung zum Erwerb des Abzeichens in Gold. Auch Gerhard Struß und Klaus Schiemann schafften das Abzeichen in Gold, für Struß war es das 56. und für Schiemann das 54. Uta Beier erreichte ihr 45. Abzeichen in Gold, Werner Blümel das 40., Gisbert Fuchs das 35. und Dirk Platta das 25. Am Sportabzeichen für Familien nahmen die Familien Rose/Wassmann, Torborg, Becker/Pfau und Kloppmann erfolgreich teil.

Die Gesamtzahl der Aktiven hat sich gegenüber dem Vorjahr allerdings um 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer reduziert. „Grund für den Rückgang war das eher zurückhaltende Sportverhalten der Anwärter“, berichtet Zimmermann. Außerdem habe sich die Zusammenarbeit mit den Schulen pandemiebedingt schwieriger gestaltet.

Fit in die Saison 2022

„Wir haben erst im Mai 2021 mit der Wiederaufnahme des Sportbetriebs im Freien gestartet, und die Gruppen waren zunächst viel mit sich selbst beschäftigt“, erklärt Zimmermann die Folgen der pandemiebedingten Pause. Auch sie selbst habe als Volleyball-Trainerin diese Erfahrung machen müssen. Jede Abteilung habe zunächst mit der Einhaltung der vielen Vorgaben und der Durchführung des regelkonformen Trainings zu tun gehabt – und konnte nicht, wie sonst üblich, nebenbei das Sportabzeichen anbieten. „Das vorrangige Ziel war die Erhaltung und der Aufbau von Teams und Mannschaften, die sich nach langer Sportpause erst finden mussten oder neu zusammengestellt wurden“, berichtet Zimmermann.

Die neue Sportabzeichen-Saison beginnt mit der Umstellung der Winterzeit auf die Sommerzeit. „Wer sich aber schon jetzt fit machen möchte, der kann montags am neuen Ausdauersportangebot unter der Leitung von Stefan Weigang teilnehmen“, sagt Zimmermann.

Von Heike Baake