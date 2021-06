Letter

Die SG Letter 05 hat Mitglieder verloren. Zählte Seelzes größter Sportverein im Januar vergangenen Jahres noch 1729 Mitglieder, so sank die Zahl bis zum 1. Januar 2021 um 144 auf 1585 Mitglieder. Im laufenden Jahr sackte die Zahl weiter auf aktuell 1529 Mitglieder ab. „Wir sind aber zuversichtlich, dass viele Aktive wieder den Weg zu uns zurückfinden“, sagte SG-Pressewartin Jessika Zimmermann. Grund ist die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs, der jetzt weitgehend wieder möglich ist. Der Verein erhoffe sich deshalb, durch neue attraktive Sportangebote wie Ausdauersport sowie Kurse, unter anderem in Nordic Walking, aber auch die Wiederkehr von traditionellen Angeboten wie dem Eltern-Kind-Turnen wieder Zuwächse verbuchen zu können.

Pandemie macht Verein zu schaffen

Die SG-Vorsitzende Britta Scherbanowitz betonte, dass die Corona-Pandemie die SG Letter 05 vor eine große Herausforderung gestellt habe. Im März vergangenen Jahres sei das Training erstmals eingestellt worden. Hygiene- und Sicherheitskonzepte, die vom Coranabeauftragten Dirk Platta kontrolliert und abgenommen wurde, seien dann im wieder aufgenommenen Sportbetrieb ab Mai umgesetzt worden. Zeitgleich boten einige Abteilungen Online-Training an, das die Sportler und Sportlerinnen mit Erfolg annahmen. „Im November kam das große ,AUS’ für den Sport, alles musste eingestellt werden, außer das Online-Training“, zog die Vorsitzende Bilanz. Zudem hätten neben Turnieren und Wettkämpfen auch viele Veranstaltungen wie unter anderem Seniorenstammtisch, Secondhand-Basar und Kinderfasching abgesagt werden müssen.

Erstmals Jahresversammlung im Juni

Die Beschränkungen der Corona-Pandemie hatten nicht nur Auswirkungen auf die Sportmöglichkeiten. Die traditionell im ersten Quartal einberufene Jahresversammlung war erst im Juni möglich – mit Einschränkungen. Die Ehrungen wurden auf den September verschoben. Die 38 Teilnehmer erhielten ganz coronakonform feste Plätze zugeteilt, an denen sie bleiben mussten. Durch die reduzierte Tagesordnung schaffte es Bürgermeister Detlef Schallhorn rechtzeitig zu seinem Anschlusstermin zu kommen, ohne die Vereinssitzung vorzeitig verlassen zu müssen, berichtet Jessika Zimmermann. Trotz der Kürze habe sich die Versammlung gelohnt: „Es war die erste Präsenzveranstaltung nach monatelangem Warten, das menschliche Miteinander hat gefehlt.“

Die Abstandsregeln wurden im Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums eingehalten. Quelle: privat

Hoffnung für Schwimmabteilung

Schallhorn lobte die SG, dass sie mit ihrer Jahresversammlung den Auftakt mache und hoffentlich viele weitere Vereine sich ebenfalls trauten. Für die Schwimmabteilung hatte der Bürgermeister eine gute Nachricht, weil die Kristalltherme sich auch die Wiedereröffnung auch für Schulen und Vereine vorbereite und voraussichtlich ab dem 1. Juli wieder als Trainingsstätte zur Verfügung stehe. Wegen der Sanierung des Hallenbades in Letter und der damit verbundenen Schließung haben die Schwimmer aktuell vor Ort keine Sportstätte und sollen deshalb auf das Seelzer Bad ausweichen.

Lob vom Regionssportbund

Die SG Letter 05 habe die Krise gut bewältigt und werde gern anderen Vereinen als Vorzeigeverein präsentiert, lobte Ulf Meldau, Vorsitzender des Regionssportbundes. Er komme gern nach Letter. „Mensch, da merkt man richtig, wie das hier jetzt kribbelt und was uns die ganze Zeit so gefehlt hat“, verwies er auf die in den vergangenen Monaten ausgebliebenen Gespräche und das gemeinsame Erleben. Er hoffe, dass alle Mitglieder wieder zum Sport zurückkehren werden undauch der Regionssportbund wieder Mitgliederzuwächse verzeichnen könne.

Trauer um Ehrenmitglied

„Einige Mitglieder kehren leider nicht mehr zurück“, teilte Britta Scherbanowitz mit und nannte stellvertretend für alle diejenigen, die der Tod aus der Mitte der SG riss, das Ehrenmitglied Hans Rokahr, der im Februar verstarb. Rokahr sei von 1981 bis 2011 mit großer Tatkraft immer für die SG als stellvertretender Vorsitzender im Einsatz und als „der Mann für alles“ vielen gut bekannt gewesen. Als Nachfolger vom FSJler Thomas Ginger sei im August Simon Klink gekommen, der den Verein noch bis Ende Juli unterstütze.

Vorstand wird im Amt bestätigt

Der gesamte Vorstand wurde von der Versammlung wiedergewählt. Allerdings sucht der Verein einen neuen Sozialwart oder eine Sozialwartin, da der bisherige Sozialwart Aloys Möller aus gesundheitlichen und privaten Gründen sein Amt niederlegte.

Von Thomas Tschörner