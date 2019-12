Letter

Auf in den Stichkanal! Bereits zum 33. Mal rufen Dirk Platta und David Dirksen als Organisatoren unter dem Motto „Ist dir zu kalt, bist du zu schwach“ zum Neujahrsschwimmen im Stichkanal auf. Am Mittwoch, 1. Januar 2020, treffen sich alle interessierten Sportfreunde um 12 Uhr vor dem Jugendzentrum in Letter, Klöcknerstraße 15. Damit den Teilnehmern richtig warm wird, steht vor dem Sprung ins kalte Wasser erstmal eine kleine Laufeinheit an. Für den Lauf ist eine Strecke von sieben Kilometern geplant. Ab 12.45 Uhr hat jeder dann die Möglichkeit, seinen inneren Schweinehund zu besiegen und in das kalte Wasser des Stichkanals zu springen.

Feuerwehrtaucher sorgen für Sicherheit

Für die Sicherheit der Schwimmer sorgen wieder die Feuerwehrtaucher der Stadt Seelze, die zeitgleich mit den Schwimmern im Wasser und mit einer Leine gesichert sind. Teilnehmen können Erwachsene und Minderjährige in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, beide Disziplinen zu absolvieren. Die Sportler können selber entscheiden, ob sie laufen oder schwimmen oder beides möchten. Für die richtige Stimmung, zum Anfeuern und als Unterstützung sind Zuschauer nicht nur erlaubt, sondern sogar gewünscht.

Tradition seit 1986

Seit 1986 gilt es als Tradition, am ersten Tag des neuen Jahres alle guten Vorsätze umzusetzen und sportlich aktiv ins neue Jahr zu starten. Regelmäßig sind bekannte Persönlichkeiten aus der Politik oder anderen öffentlichen Institutionen mit von der Partie. Im Jahr 2017 sprangen 17 mutige Männer und Frauen in den Kanal. 2018 waren es 24 und 2019 23 kühne Schwimmer. Die Teilnehmerzahlen werden auf einer Strichliste festgehalten – jeder, der in den Kanal steigt und wieder heraus kommt wird auf diese Art und Weise dokumentiert. In den vergangenen Jahren kamen zwischen 100 und 150 Schaulustige, die das Spektakel von der Kanalbrücke und dem Ufer aus verfolgten. Weitere Informationen zum Neujahrsschwimmen gibt es auf der Homepage der SG Letter 05 unter sg-letter-05.de/neujahr

