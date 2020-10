Letter

Die SPD-Abteilung Letter hat ihren Vorsitzenden Murat Ercan im Amt bestätigt. Bei der Jahresversammlung im Restaurant Hellas wählten die Mitglieder außerdem erneut Wolfgang Gleitz zum zweiten und Rudolf Kreitz zum dritten Vorsitzenden sowie Martin Bantelmann zum Schriftführer. Neu im Vorstand ist Kassierer Michael Samolik. Samolik, der erst Anfang 2019 in die SPD eingetreten war, rückte für Rüdiger Dietz nach, der sich nach zehnjähriger Tätigkeit in dieser Funktion nicht mehr zur Wahl stellte. In den erweiterten Vorstand wurden als Beisitzer Erika Bettermann, Frank Chmilewski, Rüdiger Dietz und Wilhelm Drabke gewählt.

Versammlung wurde mehrmals verschoben

Eigentlich hätte die Jahresversammlung bereits im Frühjahr einen neuen Vorstand wählen sollen, berichtet Schriftführer Martin Bantelmann. Doch wegen der Corona-Pandemie hatte das Treffen mehrmals verschoben werden müssen. Auch jetzt habe das Treffen ganz unter dem Einfluss der Pandemie gestanden: Im Sitzungssaal hätten die geforderten Abstände eingehalten werden müssen, und alle hätten eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen müssen. Zudem hätten die besonderen Umstände und die Sorge vor Ansteckung wohl gerade bei den älteren Mitgliedern dazu geführt, dass die Teilnehmerzahl auf 17 begrenzt geblieben sei. Die Versammlung sei aber beschlussfähig gewesen.

Anzeige

SPD will stärkste Kraft im Ortsrat bleiben

Ziele der SPD Letter sind die Ausweitung der Kinderbetreuung und die Bildungsförderung. Außerdem schwebt den Sozialdemokraten die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ebenso vor, wie die Verbesserung der Verkehrssicherheit in Letter. Die SPD will zudem soziale Einrichtungen unterstützen und die Letteraner besser in kommunalpolitische Entscheidungsprozesse einbinden. „Natürlich möchte die SPD nach der Kommunalwahl im September 2021 auch wieder den Bürgermeister stellen und stärkste Fraktion im Ortsrat bleiben“, sagte Bantelmann.

Von Thomas Tschörner