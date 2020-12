Letter

Reges Treiben herrschte am Sonnabend auf dem Kastanienplatz in Letter, in dessen Mitte die SPD einen Weihnachtsbaumverkauf aufgebaut hatte. Unter Einhaltung von Maskenpflicht und Abstandsregeln haben mehr als 120 Letteraner die Gelegenheit dazu genutzt, rechtzeitig vor dem vierten Advent ihren Weihnachtsbaum in Letters einziger Verkaufsstelle zu erstehen.

Bäume in jeder Größe

„Wir haben in jeder Größe und für jeden Geldbeutel den passenden Baum dabei“, sagte Wolfgang Gleitz aus der SPD-Abteilung. Bislang hatte es stets einen Weihnachtsbaumverkauf auf dem Schützenplatz an der Alten Aue gegeben, doch der Anbieter kann dieses Angebot aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fortführen. Damit die Letteraner keine weiten Wege antreten müssen, um einen Baum zu bekommen, wollen die Sozialdemokraten diesen Service in Kooperation mit der Gärtnerei Gens aus Lohnde auch in Zukunft weiter übernehmen.

Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth ist vor allem von der Qualität und der Frische der Bäume überzeugt. „Die Tannen sind gerade erst im Weserbergland geschlagen. Oft stammen die Bäume, die wir hier bei uns kaufen, aus Skandinavien. Sie haben lange Transportwege hinter sich, waren teilweise sogar eingefroren und beginnen schnell zu nadeln“, sagte er.

Verkaufserlös freut Arztpraxen und Gastronomie

Vom Verkauf der Weihnachtsbäume profitieren sollen auch Letters Hausarztpraxen und die Gastronomen. „Von dem Verkaufserlös wollen wir Gutscheine bei den Gastronomen kaufen und diese dann in den drei örtlichen Hausarztpraxen verteilen“, erklärte Hackbarth.

Von Sandra Remmer