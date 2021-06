Seelze

Die SPD Seelze hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 12. September präsentiert. „Er freue sich, dass es gelungen sei, Listen zu erstellen, auf denen sowohl erfahrene Kommunalpolitiker und als auch neue Gesichter zu finden seien, sagte der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Reinhold Heinz. Insgesamt hätten sich 167 Mitglieder an der Urnenwahl in allen elf Stadtteilen beteiligt. Per Fahrrad sei die Urne dabei von Ort zu Ort gefahren worden. Die Stimmen seien dann in Flügels Restaurant ausgezählt worden.

Auch Nichtmitglieder treten auf SPD-Liste an

Während sich die SPD in Almhorst und Lathwehren an gemeinsamen Listen beteiligen will, tritt die Partei für die Ortsräte in allen anderen Stadtteilen und auch für den Rat der Stadt Seelze mit SPD-Listen an. Auf diesen seien auch Nicht-Parteimitglieder zu finden. „Wir freuen uns, dass wir Listen zusammenstellen konnten, die das ganze Spektrum unserer Gesellschaft abbilden: Es sind viele unterschiedliche Berufsgruppen vertreten und auch die Altersstruktur ist sehr gemischt“, sagt der Ortsvereinsvorsitzende. Besonders freue es die Sozialdemokraten aber, dass auch junge Menschen auf den vorderen Plätzen kandidieren werden.

Die Bewerber für den Rat der Stadt Seelze

Für den Rat der Stadt Seelze treten an: Alexander Masthoff, Heike Duve-Dieckmann, Wilfried Nickel, Johannes Seifert, Sibel Duran, Klaus Fischer, Martin Bantelmann, Jens Frey, Jasmin Bodewig, Andreas Schulze, Wolfgang Gleitz, Alfred Blume, Reinhold Heinz, Carsten Meinfeld, Dirk Kaminski, Rolf Hackbarth, Lea Greyer, Andreas Weber, Jens Beuker, Wilhelm Drabke, Maik Klaus Rückwardt, Andreas Hartmann, Monika Masthoff und Martina Masthoff.

Ortsrat Dedensen

Für den Ortsrat Dedensen kandidieren Heike Duve-Dieckmann, Thorsten Massinger, Alexa Tannigel, Dirk Kaminski, Andreas Lorbeer, Uwe Böhme, Frank Paulmann und Eckhardt Peltz.

Ortsrat Gümmer

Für den Ortsrat Gümmer stellen sich zur Wahl: Klaus Dietrich, Barbara Eggers, Alexander Bodewig, Jasmin Bodewig, Uwe Gerstmann, Erich Hauff und Kurt Eggers.

Ortsrat Harenberg

In Harenberg bewerben sich für die SPD Andree Klann und Jens Frey um einen Sitz im Ortsrat.

Ortsrat Kirchwehren

Für den Ortsrat Kirchwehren hat die SPD folgende Kandidaten aufgestellt: Jens Seegers, Janina Jelinek-Schröder; Andreas Goergens, Nicole Drawehn, Andreas Hartmann, Birgit Reinecke, Oliver Klußmann, Roberto Denecke, Tobias Heiliger und Norbert Jösten.

Ortsrat Letter

In Letter kandidieren für den Ortsrat: Rolf Hackbarth, Johanna Maria Klatt, Wolfgang Gleitz, Martin Bantelmann, Frank Wagner, Frank Chmielewski, Michael Samolik, Ralf Systermans, Wilhelm Drabke und Walter Löhr.

Ortsrat Lohnde

Um einen Sitz im Ortsrat Lohnde bewerben sich Alexandra Witt-Reinhardt, Frank Schwarz, Sibel Duran, Markus Scholz, Andreas Weber, Marcel Westermann, Nadine Bolk, Marc Wiesner, Hans-Ulrich Witt, Reinhold Heinz, Uwe Lindmüller, Ingo Choina und Sabine Lindmüller.

Ortsrat Seelze

Alfred Blume, Lea Greyer, Jens Beuker, Ines Vogt, Andreas Schulze, Roland Irek, Petra Fischer, Detlef Radecke, Roland Witte, Monika Masthoff und Martina Masthoff hoffen auf einen Sitz im Ortsrat Seelze.

Ortsrat Velber

Die Kandidaten für den Ortsrat Velber: Michaela Dumke, Carsten Meinfeld, Julia Struß, Ivonne Alves-Wolf, Frank Scharenberg, Max Mehltretter und Dirk Völksen.

Von Thomas Tschörner