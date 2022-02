Seelze

Die Fraktionen von SPD und Grünen machen sich Gedanken über die künftige Arbeit im Seelzer Rathaus, das unter Platzmangel leidet. Sie haben einen neuen Antrag mit dem Ziel vorgelegt, nicht nur bauliche Probleme anzugehen, sondern grundlegende Lösungen für die Arbeit der Verwaltung der Stadt zu finden. Kern ist die Gründung einer Arbeitsgruppe „Rathaus 4.0“. Der Ausschuss für Finanzplanung und zentrale Dienste (AZD) hat das Ansinnen jetzt einstimmig befürwortet.

Blick auf die Raumsituation reicht nicht

„Die Politik in Seelze darf sich bei diesem Thema nicht darauf reduzieren, kurzfristige Entscheidungen zu Umzügen in andere Räumlichkeiten abzunicken oder Baumaßnahmen am oder um das Rathaus auf den Weg zu bringen“, sagt Reinhold Heinz, SPD-Sprecher im AZD. Er verweist auf den Verwaltungsvorschlag, der einen Umzug des Bürgerbüros nach Letter vorsah, sowie einen Antrag der CDU-Fraktion zum Rathaus mit Vorschlägen zu möglichen baulichen Erweiterungen. Hintergrund ist der Platzmangel im Rathaus Seelze, das ursprünglich für 120 Mitarbeiter konzipiert worden war. Angesichts der inzwischen gut 230 Beschäftigten in dem Gebäude sieht die Verwaltung alle Möglichkeiten zu einer sogenannten Nachverdichtung als ausgereizt an.

SPD: Krude Mischung im CDU-Antrag

Heinz betont, dass die SPD den CDU-Antrag unterstützt habe, nachdem er aus Sicht der Sozialdemokraten um wesentliche Punkte erweitert worden sei. „Der Antrag stellt aus unserer Sicht zwar nun eine etwas krude Mischung aus der Prüfung konkreter Baumaßnahmen und der Einrichtung einer Arbeitsgruppe dar, die Bedarf und Vorgehen erst einmal herausarbeiten soll – wir wollten allerdings das Bemühen der CDU, hier zu Lösungen zu kommen, anerkennen.“ Der nun beschlossene Antrag von Grünen und SPD gehe aber weit über den CDU-Antrag hinaus.

Mehrere Themen müssen bearbeitet werden

Die Verwaltungsspitze sei bereits in der vergangenen Wahlperiode die schwierige Raumsituation im Rathaus bekannt gewesen, ohne dass zu diesem Zeitpunkt notwendige Schritte zur Veränderung der prekären Raumsituation veranlasst worden seien, sagt Heinz. Deutlichen Handlungsbedarf gebe es auf mehreren Feldern, sagt Heinz, der Sozialdemokrat, der auch Seelzes SPD-Ortsvereinsvorsitzender ist. So entspreche das Raumangebot im Rathaus nicht mehr den Bedürfnissen von Mitarbeitern und Besuchern. Nach Einschätzung von Grünen und SPD ist zudem die Ausstattung der Verwaltung mit Hard- und Software veraltet und muss deshalb dringend überprüft und erneuert werden. Die Weiterentwicklung von sogenanntem eGovernment und Maßnahmen der Digitalisierung seien zentrale Themen. „Während der Bedarf bereits seit Längerem weitgehend Konsens in Verwaltung und Politik in Seelze ist, gibt es bisher keine Strategie für den erforderlichen Umstrukturierungsprozess.“

Digitalisierung nicht als notwendiges Übel sehen

Mit „Rathaus 4.0“ dürfe unter anderem Digitalisierung nicht länger als notwendiges Übel behandelt werden, dem man sich leider auch widmen müsse, betont Heinz. Aufgabe der Arbeitsgruppe werde es sein, einen Prozess mit allen Beteiligten auf den Weg zu bringen. Neben den internen Prozessen der Verwaltung müsse die Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger vorangebracht werden. „Die Frage, welche Leistungen an welchem Standort und mit welchem Raumbedarf zu erbringen sind, ist ein Element in diesem Komplex.“ SPD und Bündnis 90/Die Grünen seien überzeugt, dass es nicht ausreiche und eindeutig zu kurz gedacht sei, sich nur auf rein bauliche Veränderung zu fokussieren. Die Arbeitsgruppe solle in Zusammenarbeit mit Verwaltung, Personalrat und anderen Beteiligten einen „integrierten Prozess“ gestalten, der alle Handlungsfelder berücksichtige.

Von Thomas Tschörner