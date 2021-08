Letter

Noch wird renoviert – aber im Oktober will der SPD-Ortsverein Seelze an der Lange-Feld-Straße 54 in Letter ein Parteibüro eröffnen. „Die Idee verfolge ich schon, seit ich Chef des Ortsvereins bin“, sagt Reinhold Heinz, der das Amt Mitte 2018 übernommen hatte. Bislang sei daraus nichts geworden, weil ein derartiges Projekt auch finanziert werden müsse. Nun sei die Chance da, weil die SPD-Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler ihr Büro in Hannover aufgeben werde und als Untermieterin in Letter einsteigen wolle.

SPD plant vielfältig Nutzung

„Das wird das zentrale Büro des SPD-Ortsvereins Seelze“, sagte Heinz. Die Räume sollten aber vielfältig mit Leben gefüllt werden. Neben Veranstaltungen wie Diskussionsrunden und Sprechstunden schwebt dem Ortsvereinsvorsitzenden auch eine Nutzung von diversen Gruppen und Arbeitsgemeinschaften vor. Die Jusos gebe es in Seelze schon, ebenso die AG 60plus. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) sei in Gründung. „Alle sollen das Büro nutzen können“, sagte Heinz.

Schüßler sorgt für zusätzlichen Betrieb

Für zusätzlichen Betrieb sorge Schüßler. Weil sie auch Mitarbeiter mitbringe, sei das Büro „wahnsinnig gut“ besetzt,sagte der Ortsvereinschef erfreut. Sonst seien derartige Parteibüros oft nur anderthalb Stunden in der Woche geöffnet und damit für den Aufwand eigentlich zu wenig. „Wir wollen eine Anlaufstelle für alle Bürger sein, die direkt mit uns ins Gespräch kommen können.“ Heinz betonte ausdrücklich, dass dies nicht nur für SPD-Wähler gelte. Alle Mandatsträger könnten zudem in die Räumlichkeiten zu ihren Sprechstunden einladen.

Die SPD-Ratsfraktion werde ebenfalls vom Büro in Letter profitieren, auch wenn der Fraktionsraum im Rathaus weiter einen hohen Stellenwert haben werde, sagte der Fraktionsvorsitzende Alexander Masthoff, der für das Amt des Bürgermeisters kandidiert. Die Räume in Letter seien aber perfekt für späte Termine, wenn der Hausmeister des Rathauses nicht unnötig in Anspruch genommen werden solle. Masthoff betonte, dass das Büro einmalig sei, weil keine andere Partei in Seelze ein eigenes Domizil habe. Ratsherr Johannes Seifert, der für die Regionsversammlung kandidiert, sieht in dem Parteibüro auch eine Möglichkeit, etwas gegen Politikverdrossenheit zu tun.

Vor dem neuen Parteibüro: Reinhold Heinz (von links), Martin Bantelmann, Johannes Seifert, Claudia Schüßler und Alexander Masthoff. Quelle: Thomas Tschörner

Räume in Hannover sind nicht publikumswirksam

Der Mietvertrag für ihr Büro an der Odeonstraße in Hannover laufe Ende September aus, sagte Schüßler. Während des Lockdowns habe sie feststellen müssen, dass die Räume nicht besonders publikumswirksam seien. Deshalb freue sie sich über das Büro in Letter. Mit dem Arbeitsplatz in Seelze und ihrem Wohnort Barsinghausen zeige sie dann immerhin in zwei ihrer drei Wahlkreiskommunen – die dritte ist Gehrden – Präsenz.

Renovierung ist im Oktober abgeschlossen

Das Erdgeschoss an der Lange-Feld-Straße 54 war jahrelang von einem Restaurant genutzt worden, stand zuletzt aber leer, sagte Vermieter Martin Bantelmann, der für die SPD im Rat der Stadt Seelze und im Ortsrat Letter Mandate wahrnimmt. Insgesamt steht dort eine Fläche von circa 60 Quadratmetern zur Verfügung, die sich in einen Veranstaltungsraum, ein kleines Büro und eine Teeküche aufteilt. Dazu kommt ein Keller mit Toiletten und einem großen Lagerraum. Vor dem Eingangsbereich gibt es eine kleine Außenfläche mit der Möglichkeit, Stühle und Tische aufzustellen. Genaue Summen will Bantelmann nicht nennen, er rechnet aber mit einem Betrag von „jenseits der 50.000-Euro-Marke“ für die Renovierung der Räume. Diese sollen am 1. Oktober bezugsfertig sein.

Von Thomas Tschörner