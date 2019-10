Lohnde

Die SPD-Ortsratsfraktion Lohnde fordert für Reparaturen und Sanierungsarbeiten im Bürgerhaus einen Zuschuss von 50.000 Euro. Dieser soll in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen werden. „In den vergangenen Jahren wurden nur wenige Mittel aufgewendet, um die Substanz des Gebäudes zu erhalten, weshalb sich überwiegend im unteren Bereich des Bürgerhauses der Schimmelpilz massiv ausbreiten konnte“, schreiben Ingo Choina, Wilfried Nickel und Frank Schwarz in der Begründung des Antrages, über den die politischen Gremien noch beraten müssen.

Bürgerhaus ist wichtige Einrichtung in Lohnde

Im vergangenen Jahr hatte der Schimmel im Untergeschoss des Gebäude für Aufregung gesorgt. Im März hatte die Verwaltung dann Entwarnung gegeben, der Schimmel sei nicht gesundheitsschädlich. Das Bürgerhaus ist in Lohnde das zentrale Gebäude, das nicht nur für den Sportunterricht der benachbarten Grundschule sowie Feiern und Veranstaltungen genutzt wird. Auch das gesamte Vereinsleben des Ortes spielt sich dort ab. Neben einer Kegelbahn ist dort auch eine Schießanlage untergebracht. Zuletzt hatte die Stadt in das Bürgerhaus für 120.000 Euro eine neue Heizung einbauen lassen.

Betrieb soll aufrechterhalten werden

Ortsbürgermeister Wilfried Nickel spricht von einer reinen Vorsichtsmaßnahme: „Wir wollen das Geld in den Haushalt einstellen, damit wir eine Rücklage haben.“ Denn die für reine Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehenen Beträge reichten nicht aus, um den Betrieb in jedem Fall sicherstellen zu können. „Wir wollen kein neues Haus“, betont Nickel. Aber es müsse alles getan werden, um den weiteren Verfall zu stoppen.

Ort hat kein Ersatzgebäude

Es sei wichtig, auch eine größere Reparatur erledigen lassen zu können, sagt der Ortsbürgermeister. „Es gibt in Lohnde kein Ersatzgebäude.“ Falle das Bürgerhaus aus, sei auch das Vereinsleben nicht mehr möglich. Mit den 50.000 Euro müssten Reparaturen nicht aufgeschoben werden. Dies sei in der Vergangenheit zu oft der Fall gewesen. Es könne jederzeit etwas kaputtgehen. „Wenn das Geld nicht gebraucht wird, ist es gut.“

Messergebnisse bringen keine neuen Erkenntnisse

Die jüngsten Messergebnisse seien nicht besorgniserregend. Das Untergeschoss sei offenbar erst einmal trocken, neuer Schimmel nicht entstanden. Wie lange es das Bürgerhaus noch geben wird, ist derzeit unklar. Das Schicksal des Gebäudes ist ein Stück weit an die Diskussion über die neue West-Grundschule gekoppelt. Die Schule für die Orte Dedensen, Gümmer und Lohnde soll gebaut werden, der Standort steht noch nicht fest.

Ortsrat tagt am 22. Oktober

Mit dem Reparatur- und Sanierungszuschuss für das Bürgerhaus Lohnde beschäftigt sich der Ortsrat am Dienstag, 22. Oktober, im Bürgerhaus an der Theodor-Heuss-Straße 10a. In der um 19.30 Uhr beginnenden Sitzung will die Verwaltung über den aktuellen Sachstand zum Bürgerhaus berichten. Auf der Tagesordnung stehen zudem die Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel, die geplante Seniorenveranstaltung und der Haushaltsplan 2020. Zu Beginn der Sitzung können Einwohner Fragen stellen.

Von Thomas Tschörner