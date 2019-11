Seelze

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Seelze will die geplante Imagekampagne für die Bertolt-Brecht-Gesamtschule erst dann fertiggestellt wissen, wenn die im Frühjahr zu beantragende Oberstufe auch tatsächlich eingeführt werden kann. Die zu erwartende Oberstufe sei für Eltern und Schüler ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Anwahl der Integrierten Gesamtschule (IGS), begründet SPD-Fraktionschef Alexander Masthoff den Ergänzungsantrag, über den die politischen Gremien noch beraten müssen.

CDU hatte Flyer und Film ins Gespräch gebracht

Seelzes Integrierte Gesamtschule war vor zwei Jahren im Schulzentrum an den Start gegangen – unter anderem auch, um das Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) in Letter zu entlasten. In diesem Jahr waren jedoch die Anmeldezahlen für die Bertolt-Brecht-Gesamtschule unter den Erwartungen geblieben. Für den neuen fünften Jahrgang an der IGS hatten sich 123 Kinder entschieden, daraus ergeben sich fünf Klassen. Dagegen stehen 163 Anmeldungen am GBG in Letter, also ein sechszügiger Jahrgang. Die CDU-Fraktion hatte deshalb eine Imagekampagne für die Gesamtschule vorgeschlagen.Der CDU schwebt neben einem Flyer auch ein Film vor. Da in Seelze viele Menschen mit Migrationshintergrund und Sprachschwierigkeiten wohnten, sei es zudem wichtig, die Flyer auch in anderen Sprachen wie Türkisch und Arabisch zu drucken, schlugen die Christdemokraten vor. Damit könne erreicht werden, dass sich die IGS als Schulform etabliere und neben dem GBG ein hohes Bildungsangebot für die Schüler darstelle.

SPD will auf grünes Licht für Oberstufe warten

Die SPD begrüße ausdrücklich den Ansatz, eine Imagekampagne über die Arbeit der Bertolt-Brecht-Schule erarbeiten zu lassen, betont Masthoff. „Auch die mehrsprachigen Flyer für zugezogene Eltern und Schüler, die der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind, begrüßen wir, um diesen das gute schulische Angebot auf diesem Wege näherbringen zu können“, erklärt Masthoff. Jedoch sehe die SPD-Fraktion in der geplanten Oberstufe ein nicht zu vernachlässigendes Entscheidungskriterium für die künftige Anwahl der IGS. Der Rat hatte die Einrichtung einer Oberstufe befürwortet, die nun im Frühjahr bei der Schulbehörde beantragt werden soll. Viele Eltern, aber auch viele Schüler warteten auf die endgültige Zustimmung des Landes, dass auf der Gesamtschule auch das Abitur abgelegt werden kann.

Verwirrung soll vermieden werden

Gespräche, die die SPD geführt habe, hätten die Notwendigkeit des Hinweises auf die Einführung der Oberstufe in der Image-Kampagne bestärkt. „Es steht zu befürchten, dass das Weglassen eines solchen Hinweises zu zusätzlicher Verwirrung führen könnte“, heißt es in der Begründung des SPD-Antrages. Der damit verbundene zeitliche Vorbehalt für die Fertigstellung des Films und des Flyers sei sinnvoll und vertretbar. Masthoff stellt gleichzeitig klar, dass keinerlei Bedenken bestünden, dass nicht sofort mit den Überlegungen für die Kampagne begonnen werden könnte. Die SPD weise aber darauf hin, dass der Rat dem GBG die gleiche Unterstützung zuteil werden lassen müsse, sollte auch dort einmal eine solche Image-Kampagne erforderlich sein.

Von Thomas Tschörner