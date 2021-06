Seelze

Die Millioneninvestitionen in das Schulzentrum Seelze für den Umbau und die Erweiterung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (IGS) und der benachbarten Grundschule sowie des Georg-Büchner-Gymnasiums in Letter werden auf längere Sicht erhebliche Baustellenverkehre verursachen, meint SPD-Ratsherr Heinrich Aller. Diese Tatsache habe die SPD-Ratsfraktion deshalb zum Anlass genommen, für das jeweilige Umfeld der Schulen ein Verkehrssicherungs- und Lenkungskonzept zu fordern. Diesen Antrag will die Fraktion am Donnerstag, 24. Juni, in die Sitzung des Rates einbringen.

Nach Corona-Zwangspause gibt es wieder mehr Verkehr

Aller verweist darauf, dass die Verkehrslast nach Ablauf des coronabedingten geringeren Verkehrsaufkommens zu Engpässen, Behinderungen und auch Gefährdungen führen werde. Die SPD habe das Thema aufgegriffen, weil es für die An- und Abfahrten der Schulbusverkehre zum Schulanfang und -Ende zwangsläufig zu unübersichtlichen Verkehrslagen kommen müsse. Die Schulbushaltestellen für Kinder aus anderen Stadtteilen können nur über die Verkehrsachse Humboldtstraße/Junkernwiese oder Sandrehre/Humboldtstraße/Junkernwiese angefahren werden. Diese Straßenabschnitte würden schon im Normalverkehr von Linienbussen und als Schleichweg von der Obentraut-Kreuzung zur Garbsener Landstraße genutzt. Weitere Verengungen gebe es durch parkende Autos der Anlieger. „Dies macht ein schnelles Handeln notwendig.“ Bei der Suche nach Lösungen sollen die Polizei, Schulen und Anlieger einbezogen werden, fordert die SPD.

Ortstermin nach Wolkenbruch

Vor der Diskussion im Rat haben sich Bürgermeisterkandidat Alexander Masthoff, der schulpolitische Sprecher Johannes Seifert und Aller noch einmal einen Überblick in Seelze verschaffen wollen. „Wolkenbruchartiger Starkregen und überschwemmte Straßen haben den Ortstermin an den Großbaustellen der Regenbogenschule und des Schulzentrums mit Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Seelze verzögert – aber nicht verhindert“, sagte Aller. „Der absehbar für längere Zeit unvermeidbare Baustellenverkehr auf diesen Abschnitten macht ein schnelles Eingreifen dringend erforderlich“, meint Alexander Masthoff. Von dem Verkehr seien auch die Anlieger in den Kreuzungsbereichen rund um das Schulzentrum betroffen.

Johannes Seifert (links) und Alexander Masthoff schauen sich an Seelzes Schulbaustellen um. Quelle: privat

Hausmeisterhaus steht noch

Aufgefallen ist den SPD-Politikern an Ort und Stelle auch, dass das ehemalige Hausmeisterhaus des Schulzentrums in unmittelbarer Nachbarschaft der Schulbus- und Linienbushaltestelle Humboldtstraße immer noch nicht abgerissen sei. „Im Zusammenhang mit dem von der Verwaltung so dringend gemachten Umzug des Brotkorbs in die Schillerstraße zum Jahreswechsel 2019/2020 hatte Bürgermeister Detlef Schallhorn erklärt, das Haus müsse bis zum 15. März vergangenen Jahres geräumt sein“, bemängelt Aller. Ein Abriss sei notwendig, die Fläche werde dringend für den Schulbau benötigt, hatte die Stadt argumentiert. Die Bauarbeiten am Schulzentrum und der Grundschule laufen bereits. Johannes Seifert unterstrich, dass neben der Verkehrssituation in Seelze auch die Verkehrslage rund um das Georg-Büchner-Gymnasium in Letter geprüft werden müsse.

Rat tagt erneut online

Die Ratssitzung beginnt am Donnerstag um 18 Uhr erneut als Videokonferenz. Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen diverse Schulthemen, wie die Erweiterung des GBG und eine Zweizügigkeit der Grundschule Dedensen. Außerdem geht es unter anderem um ein neues Feuerwehrhaus für Döteberg und die geplante Rampe und den dauerhaften Betrieb des Fahrstuhls der Heimstättenbrücke. Bürgerinnen und Bürger können die Sitzung verfolgen, müssen sich aber zuvor per E-Mail an KO-Stelle@stadt-seelze.de bei der Verwaltung melden und erhalten dann die Zugangsdaten zu der Onlinesitzung.

Von Thomas Tschörner