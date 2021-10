Seelze

Die Kulturinitiative Seelze (KiS) musste im vergangenen Jahr den Comedy-Abend mit dem Salon Herbert Royal coronabedingt absagen. Die 2-G-Regelung soll nun einen Nachholtermin ermöglichen. Die Veranstaltung mit dem Comedy-Sextett aus Hannover ist am Freitag, 5. November, um 19.30 Uhr, im Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) zu sehen. Der Kartenvorverkauf startet.

Nachholtermin mit Comedy-Sextett

„Wir möchten das Leben wieder bunter und vergnüglicher machen“, sagt Gabriele Hartinger-Irek vom Kulturbüro Seelze als Kooperationspartner der KiS. Das Publikum könne sich auf einen tollen Abend mit viel Wort- und Wahnwitz mit dem hannoverschen Comedy-Sextett freuen.

Die restlos ausverkaufte Vorpremiere für das Frühjahrsprogramm 2020 musste aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgesagt werden, und auch der Nachholtermin im November entfiel aufgrund des zweiten Lockdowns. Nun, so Hartinger-Irek, soll der lang erwartete Auftritt gelingen.

Kartenvorverkauf hat begonnen

Für den neuen Termin ist der Zugang nun nach der 2-G-Regelung im Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums in Letter geplant. Sie ermöglicht geimpften und genesenen Zuschauerinnen und Zuschauern, den Auftritt des Salons Herbert Royal ohne Maske und Abstandsregelung zu erleben. Lediglich vom Eingang bis zum Einnehmen ihrer Sitzplätze seien alle Anwesenden aufgefordert, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, so Hartinger-Irek. Am Platz dürften sie diese während der Aufführung abnehmen.

Karten für den Comedy-Abend mit dem Salon Herbert Royal sind zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf in der Buch- und Schreibwarenhandlung Petri & Waller, Hannoversche Straße 13a, sowie bei eventim erhältlich. Bei weiteren Fragen können sich Interessentinnen und Interessenten an das Kulturbüro Seelze unter Telefon (05137) 828284 oder per E-Mail an kulturbuero@stadt-seelze.de wenden.

Von Heike Baake