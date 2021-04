Letter

Auf dem Spielplatz an der Uferstraße in Letter ist ordentlich was los. Kaum kommt die Sonne hinter den Wolken hervor, beginnt ein summendes Gewusel auf dem Boden. Überall schwirren kleine, graue und braune Bienen umher – und das sorgt für Unruhe bei den Eltern, die dort mit ihren Kindern zum Spielen hingekommen sind. Auch von anderen Spielplätzen wurden ähnliche Beobachtungen gemeldet.

Drohanrufe in der Verwaltung

„Im Moment steht mein Telefon kaum still“, sagt Seelzes ehrenamtlich tätiger Naturschutzbeauftragte Willi Raabe. Am anderen Ende der Leitung sind besorgte Eltern, die fürchten, ihre Kinder könnten von den Bienen gestochen werden. Auch bei der Stadtverwaltung gehen ähnliche Anrufe ein. Dort habe es sogar Drohungen gegeben, die Polizei zu alarmieren, wenn die Verwaltung nicht unverzüglich dafür sorge, dass die Bienen entfernt würden, heißt es.

Sandbienen haben Paarungszeit

„Diese sogenannten Sandbienen haben keinen Stachel und können auch nicht stechen. Es geht keinerlei Gefahr von ihnen aus“, gibt Raabe Entwarnung. Die Bienen leben in kurzen Röhren im Erdinneren und bevorzugen sandige Böden. Die Insekten werden aufgrund ihrer Paarungszeit noch bis etwa Mitte April aktiv und zu sehen sein, bevor sie wieder im Erdreich verschwinden. Ein weiteres Mal wird sich das Spektakel im September wiederholen.

Barfuß über den Spielplatz

Um beunruhigten Eltern die Sorge zu nehmen, greift Willi Raabe mitunter zu nicht alltäglichen Mitteln. „Auf einem Spielplatz in Lohnde haben mich mehrere Mütter nicht verstanden, weil sie kein Deutsch konnten“, sagt Raabe. Da er allerdings auch kein Arabisch beherrsche, habe er sich kurzerhand die Schuhe ausgezogen und sei barfuß zwischen den am Boden aktiven Sandbienen umher gegangen, um deren Ungefährlichkeit zu demonstrieren – und das haben den gewünschten Erfolg erzielt.

Von Sandra Remmer