Es dauert nur wenige Minuten, da hat der Regen das Piktogramm auf der Kolbestraße schon verblassen lassen. Mitten auf dem Asphalt soll es darauf aufmerksam machen, dass es sich hier um eine Spielstraße handelt – Autofahrer müssen auf Schrittgeschwindigkeit runterbremsen. Trotz der schnell verwaschenen Kreidezeichnung stellt Heiko Pippert eine Veränderung fest: „Alle Autos, die in den vergangenen Minuten hier vorbeigekommen sind, sind langsamer gefahren.“

Pippert ist Mitglied bei „Save the streets“, einer Initiative, die die 30-jährige Kim Bolm ins Leben gerufen hat – wegen der vielen Autos, die sich täglich den Weg durch die Kolbestraße und die Bremer Straße bahnen, zu schnell fahren und Kinder und Fußgänger gefährden. Bolm ist Anwohnerin und genervt von dem vielen Verkehr. Doch statt sich nur zu ärgern, ist sie aktiv geworden, hat eine Gruppe bei Facebook gegründet, Piktogramme auf die Straße gemalt und ist mit Politikern ins Gespräch gekommen.

„Nach Lösungen suchen“

„Ich will keine Unruhe stiften, sondern nach Lösungen suchen“, sagt sie. Gefährliche Situationen auf der Straße gäbe es nicht nur vor ihrer Haustür, sondern in allen Stadtteilen. Mit der Initiative will die Studentin die Menschen zusammenbringen und über Verkehrsprobleme diskutieren. Im November haben sich Mitglieder des Ortsrats gemeinsam mit anderen Anwohnern die Situation an der Kolbestraße angeschaut. „Das ist passiert, weil wir darum gebeten haben“, sagt Bolm.

Passiert sei noch nicht so viel. „Uns wurde versprochen, dass drei Piktogramme auf der Spielstraße aufgetragen werden sollen“, sagt Pippert. Wann und wo sei noch nicht klar. „Wir würden uns mehr Dialog wünschen“, sagt Kolm. Immerhin würden die Anwohner die Straßen am besten kennen.

Bremer Straße soll geöffnet werden

Zum Beispiel auch die Situation in der Bremer Straße: „Die ist derzeit eine Sackgasse“, sagt Dariusz Mietelka. „Wer Richtung Garbsen will, fährt über die Straße Brüggenfeld – das sorgt für verstopfte Straßen und gefährliche Situationen.“ 85 Unterschriften hat der Anwohner für die Öffnung der Bremer Straße gesammelt. Seine Petition wurde von der Stadtverwaltung abgelehnt.

Aus seinem Fenster beobachtet Mietelka den Verkehr. Er hat Fotos gemacht von Sattelschlepper, die sich durch die Straße schieben und Autofahrern, die auf dem Gehweg ausweichen. „Da muss etwas passieren“, sagt er.

Solche Anliegen will Bolm mit der Initiative „Save the streets“ vorbringen. „Unser Engagement zeigt schon Wirkung“, sagt sie. „Aber das reicht noch nicht aus. Wir wollen keine übereilten Straßensperrungen oder Halteverbote, sondern nachhaltige Lösungen.“

Workshop im kommenden Jahr

Für das kommende Jahr plant die Initiative einen großen Workshop, bei dem sie mit Bürger, aber auch Vertretern von Kindergärten, Altenheimen und Schulen ins Gespräch kommen will. „Wir wollen Probleme anschauen und Lösungen suchen“, sagt Mitstreiter Pippert. Oft ginge es auch darum mit wenig Aufwand Situationen zu entschärfen. „Wir wollen alle zu Wort kommen lassen.“

Anregungen nimmt Save the streets auf Facebook und per E-Mail an info@savethestreets.de entgegen.

