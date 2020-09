Lohnde

Länger als ein paar Tage am Stück ist Klaus Wilhelm noch nie zu Hause in Lohnde gewesen. Normalerweise ist der Schausteller fast das ganze Jahr über unterwegs, um auf Volks- und Schützenfesten den Menschen mit einer Fahrt in seinem Riesenrad eine Freude zu bereiten. Doch die Corona-Pandemie hat ihn wie die meisten Schausteller von jetzt auf gleich ausgebremst. Der 36 Meter hohe und 240 Tonnen schwere Stahlkoloss liegt verstaut auf dem Firmengelände an der Werftstraße.

Hauptgeschäft für Schausteller ist im Sommer

„Der ganze Berufsstand hat so etwas noch nicht erlebt“, sagt Wilhelm. Eigentlich bestimmt ein fester Tourenplan seit mehr als 50 Jahren seinen Jahresrhythmus. Los geht es dabei turnusmäßig mit dem Frühlingsfest in Hannover, es folgen Stationen in Wolfsburg, Annaberg, Goslar, Paderborn, Vechta und Lübbecke. Es sind rund 120 Tage im Jahr, an denen sich das Riesenrad drehen muss, um das Einkommen für die Familie zu generieren. „Das Hauptgeschäft für uns ist im Sommer.“

Doch dieses Geschäft fällt 2020 aus. Deshalb musste der Schausteller einen Kredit aufnehmen. „Reparaturen, Neuerungen und Instandhaltung am Riesenrad müssen gemacht werden. Dieses Jahr wirft mich finanziell um fünf Jahre zurück“, sagt Wilhelm. Auch die bereits vor Beginn der Pandemie eingestellten Saisonkräfte seien da und können nicht einfach wieder nach Hause geschickt werden. Nur weil sein Traditionsunternehmen Wilhelm und Söhne seit vielen Jahrzehnten solide geführt wurde, könne er dieses Jahr überstehen. Diesen Puffer haben andere nicht, weiß Wilhelm. „Viele Schausteller leben an der Armutsgrenze.“

Klaus Wilhelm hofft, während der Lichterwochen wieder Umsatz zu machen. Quelle: Sandra Remmer

Hoffnung auf Einsatz in Essen

Wie es im kommenden Jahr weitergeht, darüber kann Wilhelm nur spekulieren. „Ein klares Signal aus der Politik gibt es nicht“, sagt der 72-Jährige. Gedanken, Feste wie den Bremer Freimarkt auf eine Grenze von 4000 Besuchern zu limitieren, hält er für absurd. „Das ist nicht wirtschaftlich“. Seine derzeitige Hoffnung sind die Lichterwochen in Essen. Bislang sind sie noch nicht abgesagt. Von Oktober bis Anfang Januar will er mit seinem Riesenrad in der nordrhein-westfälischen Stadt Quartier beziehen, um den sechsmonatigen Verdienstausfall wenigstens etwas abzumildern. „Ich hoffe, es bleibt bei der Zusage.“ Wilhelm hat in Essen bereits Standflächen für die Lastwagen angemeldet, die er für den Transport des Riesenrads benötigt.

Katja Stieg verkauft ihre Schmalzkuchen ab Hof. Quelle: Sandra Remmer

Bude steht auf dem Hof

In unmittelbarer Nähe zu Familie Wilhelm ist Familie Stieg zu Hause – mit ihrer Schmalzkuchenbäckerei ist sie ebenfalls seit mehreren Jahrzehnten deutschlandweit auf Volks- und Schützenfesten unterwegs. Seit April verkauft Katja Stieg ihren Schmalzkuchen im Hofverkauf, um überhaupt noch ein Einkommen zu haben. Eis, das sie gewöhnlich ebenfalls auf ihrem Wagen anbietet, hatte sie in den vergangenen Wochen aufgrund der hohen Temperaturen nicht. „Wir Schausteller sind in der Lage, allein für unser Einkommen zu sorgen. Wir wollen in keine soziale Hängematte, man muss uns nur lassen“, fordert Stieg. Um Kosten zu sparen, hat sie reduziert, was geht: Sie hat Saisonkräften abgesagt und Fahrzeuge abgemeldet. Ihre Hoffnung ruht auf Adventsveranstaltungen – etwa Weihnachtsmärkten unter Auflagen –, die den Schaustellern die Möglichkeit geben, wieder Umsatz zu machen.

Info: Der Hofverkauf der Schmalzkuchenbäckerei Stieg an der Werftstraße ist donnerstags bis sonntags von 14 bis 18.30 Uhr geöffnet. Neben Schmalzkuchen gibt es dort an den Wochenenden und an Feiertagen auch Spritzkuchen und Apfeltaschen.

