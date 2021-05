Lohnde

Kalt und windig ist es an diesem Sonntagnachmittag an der Werftstraße in Lohnde. Dennoch steht Katja Stieg von der gleichnamigen Schmalzkuchenbäckerei in ihrem Wagen, rollt Teig aus, schneidet ihn in die entsprechende Größe und backt die kleinen Kuchen in brodelnd heißem Fett aus. Ihre Kunden danken es ihr, denn trotz des ungemütlichen Wetters herrscht dort reges Treiben und ein quasi permanentes Kommen und Gehen. Spaziergänger, Fahrradfahrer und auch solche, die ganz gezielt mit dem Auto nach Lohnde kommen. Längst hat es sich über Seelzes Grenzen hinaus herumgesprochen, dass es die Spezialität – sonst typisch für Volksfeste jeder Art – im Hofverkauf im Lohnder Industriegebiet zu kaufen gibt.

Station für Fahrradfahrer und Spaziergänger

„Auf dem Schützenfest in Hannover rennt man so lange herum, bis man den Stieg-Stand gefunden hat“, sagt Melanie Schulz aus Letter. Den Tipp mit den Schmalzkuchen hat sie auch ihrer Arbeitskollegin Dina Lehfeld gegeben, und die ist heute zum ersten Mal mit nach Lohnde gekommen. Iwona Langner aus Dedensen versüßt sich und ihrer Familie den windigen Nachmittag mit vier Familientüten voller Schmalzkuchen, Reinhard Seegers aus Osterwald macht mit seiner Frau eine Fahrradtour und beide stärken sich mit Schmalzkuchen und Kirschtaschen.

Kunden sind Antrieb und Stütze

„Meine Kunden geben mir den Antrieb, sie sind mir eine totale Stütze“, sagt Katja Stieg. Und auch, wenn ein durchaus schwieriges Jahr hinter ihr liegt: „Ans Aufgeben habe ich nie gedacht“, so die Schaustellerin, die das 1951 gegründete Unternehmen von ihren Eltern übernommen hat. Aber es herrscht nicht immer so ein reger Betrieb vor ihrem Wagen. „Es gibt Tage, da tut sich hier gar nichts“, sagt Stieg. Das erschwere das Kalkulieren, und daher freue sie sich auch, wenn Kunden vorab ihre Bestellung durchgeben.

Schausteller haben keine Perspektive

Was Katja Stieg sich nach mehr als einem Jahr wünscht, ist eine Perspektive. Damit spreche sie stellvertretend für ihre Kollegen. „Das plagt uns alle. Keine Perspektive, keine Zukunft, keine Planungssicherheit und keine Öffnungsstrategie“, beschreibt die Schaustellerin das Dilemma. Fakt sei, dass sämtliche Volksfeste vom Frühlings- bis zum Schützenfest auch für dieses Jahr bereits abgesagt seien.

Jahresumsatz ist eingebrochen

Und daran, dass es in diesem Jahr Weihnachtsmärkte geben wird, glaubt Katja Stieg nicht. „Wenn es einen Weihnachtsmarkt geben wird, dann sicher nicht in der gewohnten Form, wie wir sie kennen“, sagt Stieg. Und auch wenn die beantragten und auch erhaltenen November- und Dezemberhilfen eine finanzielle Hilfe waren, sei der Jahresumsatz nicht vergleichbar mit denen zuvor. Wie lange diese Situation noch auszuhalten ist, das sei ungewiss.

Von Sandra Remmer