Seelze

250 Sommerblumen verschönern Seelzes einziges Schmuckbeet am Obentraut-Denkmal. Die Beschäftigten des städtischen Betriebshofs ordneten dafür ausgewählte Pflanzen zu einem attraktiven Gesamtbild an.

Schmuckbeetblumen sind blühfreudig und insektenfreundlich

Beim Kauf der Sommerblumen hatten Gärtnerin Katja Porr und ihre Kollegen neben dem guten Aussehen auch auf die Insektenfreundlichkeit geachtet. So dient das Schmuckbeet als Nahrungsquelle für Bienen und viele andere Insektenarten. „Wir haben sogar einige Hummeln aus der Gärtnerei mitgebracht“, sagte Porr. Auch optisch überzeugt die Kombination aus gelb-roten Wandelröschen, blauen Lobelien, Gazanien in unterschiedlichen Farben sowie 15 weiteren Sorten. Zwischen den vielfarbigen Blüten finden sich sogar Süßkartoffeln. „Die haben eine besonders schöne Blattfarbe und sind eine wundervolle Ergänzung“, findet Gärtnerin Porr.

Blumen blühen bis zum Herbst

In jedem Sommer wird das Beet am Obentraut-Denkmal besonders dicht bepflanzt, um das Umfeld der Sehenswürdigkeit zu verschönern. Porr und ihre Betriebshofkollegen werden die nächsten Wochen dafür sorgen, dass der ansprechende Gesamteindruck so bleibt. „Wir kommen regelmäßig zum Wässern und Krauten“, berichtet sie. Bei entsprechend milder Witterung könnten sich die Anwohner und Passanten bis zum Herbst an den Blumen erfreuen.

Auf der Baustelle wird an neuem Wohnraum gearbeitet

Während das Schmuckbeet ein Blickfang ist, und das Ensemble aus Sandsteinpyramide, Stiefel und Helm zur Erinnerung an ein Gefecht des 30-jährigen Krieges in Seelze stilvoll ergänzt, können Betrachter auch den Baufortschritt an der Beethovenstraße in Augenschein nehmen. Im ehemaligen Park entstehen derzeit neue Wohneinheiten.

Von Patricia Chadde