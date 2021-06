Seelze

Malik ist ein Außenseiter und wird in der Schule gehänselt. Doch eines Tages wacht er auf und hat Superkräfte: Er kann weiter sehen, höher springen und schneller reagieren als seine Mitschülerinnen und Mitschüler. Doch mehr Freunde bekommt er dadurch nicht. Und plötzlich merkt er, dass alles nur ein Traum war.

Mit dieser Geschichte wollen Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Förderschule in Seelze beim inklusiven niedersächsischen Kurzfilmwettbewerb „ganz schön anders“ den Preis für Schulklassen gewinnen. Das Motto für diese Kategorie war „Bäng. Plötzlich alles anders“. Damit sind die jungen Filmemacher nicht allein: Auch Teams der IGS Roderbruch, der IGS List und der KGS Laatzen hoffen auf den Sieg.

Hauptpreis für den Wettbewerb, den der Verein Blickwinkel, das Königswort Medienbüro Hannover und das Medienzentrum Hannover ausrichten, ist eine Reise nach Berlin inklusive eines Besuchs des Filmparks Babelsberg in Potsdam. Trotz Pandemie haben in Niedersachsen Angaben der Veranstalter zufolge mehr als 140 Filmteams aus Förder- und Regelschulen an kostenlosen Online- und Präsenzworkshops teilgenommen und unter dem Motto „Bäng. Plötzlich alles anders“ oder dem Einzelwettbewerb „Mein Leben im Lockdown“ Filme gedreht. 72 Schülerinnen und Schüler haben ihre Filme auch eingereicht.

Publikum kann mit abstimmen

Während die Profi-Jury rund um die Bremer Filmemacherin Astrid Menzel die Filme bewertet und begutachtet, läuft derzeit auf der Internetplattform Youtube der Publikumswettbewerb. Das Schülervideo, das die meisten Klicks und Likes bekommt, gewinnt einen Extrapreis. Das Video der Anne-Frank-Schule ist unter dem Titel „Malik und der 7-Millionen-Euro-Luka“ zu finden.

Bei einer digitalen Gala am 15. Juni ab 10 Uhr auf der Youtube-Seite des Kurzfilmwettbewerbs soll dann das Gewinnerteam benannt werden. Alle nominierten Filme sind zu diesem Anlass mit Untertiteln zu sehen. Nach jedem Film sind die Veranstalter live im Gespräch mit den Filmteams der einzelnen Schulen zu sehen.

Wettbewerb soll Vorurteile abbauen

Der Kurzfilmwettbewerb „ganz schön anders“ mit inklusiven Drehbuch- und Filmworkshops ist ein inklusives Projekt für niedersächsische Schüler und Schülerinnen der Klassen sieben bis zehn. Zum Beginn eines Schuljahres können sich Filmteams mit ihren Filmideen bewerben. Ziel des Wettbewerbs ist es, Berührungsängste und Vorurteile zwischen Menschen mit und ohne Behinderung abzubauen.

Von Linda Tonn