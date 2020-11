Letter

Keiner kann in die Zukunft sehen, doch lassen sich Ideen entwickeln, Pläne schmieden und Ziele setzen. „Wie werden wir in 30 Jahren leben?“, lautet eine der Fragestellungen, mit denen sich Schüler des 13. Jahrgangs am Georg-Büchner-Gymnasium in Letter (GBG) in diesem Halbjahr auseinandergesetzt haben. Ihre Wünsche und Vorstellungen haben sie in Form von Videos, Fotos, Audiodokumenten und Briefen in eine Zeitkapsel gepackt und diese in der Erde vergraben. Dabei ging es um gesellschaftliche, aber auch ganz persönliche Visionen. Um das Ergebnis zu überprüfen, wollen sie sich in drei Jahrzehnten wieder treffen.

Die 18-jährige Nele aus Seelze etwa will Kommunikationswissenschaften studieren, während Patryck (18) aus Ahlem eine Karriere als Offizier bei der Bundeswehr vor Augen hat und Mitglied beim Kommando Spezialkräfte werden will. Cynthia (19) kommt aus Velber, will Ärztin werden und auswandern – bevorzugt nach Norwegen oder Schweden. Daniel (19) möchte Bauingenieur werden. „Ich kann mir gut vorstellen, später mal Vater von zwei Kindern zu sein“, sagt er.

Nur eine Teilnehmerin des Seminarfachs strebt direkt nach dem Abitur kein Studium an: Die 18-jährige Amelie aus Dedensen möchte erst zur Notfallsanitäterin ausgebildet werden. Wenn es so läuft, wie sie es sich vorstellt, will sie danach Medizin studieren, wenn es so läuft, wie jetzt geplant.

Seminarfach verfolgt EU-Ziele

Das Seminarfach „Let’s be Prepared for Tomorrow“ ist Teil des Förderprogramms Erasmus+, das die Ziele der EU-Strategie Europa 2020 für Wachstum, Arbeitsplätze und soziale Gerechtigkeit verfolgt. Zu den Inhalten des Programms zählt beispielsweise die Verbesserung von Schlüsselkompetenzen, die für Arbeitsmarkt und Gesellschaft benötigten werden. Zudem sollen Schüler durch Partnerschaften mit anderen Schulen in europäische Länder reisen. Das GBG hat Partnerschulen in Griechenland, Norwegen und Frankreich. Wegen der Pandemie können die Schüler diese allerdings nicht besuchen.

Die Pädagogen Alice Schort und Till Winkler leiten das Seminarfach zum Thema „Let’s be Prepared for Tomorrow“ und haben mit ihren Schülern die gedankliche Reise in die Zukunft angetreten. „Zu den bestimmenden Themen wird die Künstliche Intelligenz (KI) zählen“, sagt Schort. Daraus ließen sich schon jetzt existenzielle Fragestellungen ableiten, etwa welche Auswirkungen die neuen technischen Möglichkeiten auf die Arbeitswelt und Lebenswirklichkeit haben werden. „Werden Roboter die Menschen arbeitslos machen und, welchen Sinn können Menschen ihrer Existenz in diesem Fall geben?“, wirft Winkler eine weitere Frage auf.

Ob es in 30 Jahren, wenn die Zeitkapsel geborgen wird, noch technische Geräte mit USB-Anschluss geben wird, ist fraglich. „Deshalb heben wir einen entsprechenden Computer auf“, sagt Schort.

Von Patricia Chadde