Letter

Ein Team aus fünf Schülern einer sechsten Klasse des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) hat im Bundeswettbewerb Fremdsprachen an einem Hörspielprojekt im Englischunterricht teilgenommen. Die kleine Gruppe hat nun den zweiten Preis auf Landesebene bekommen. Am Donnerstag haben die Schüler, die inzwischen die siebte Klasse besuchen, ihre Urkunden und Sachpreise in Form von englischen Lektüren erhalten. Außerdem gab es einen Geldpreis für die Schule. Bereits kurz vor den Sommerferien hatte der betreuende Lehrer Clemens Kaiser die gute Nachricht über den Gewinn erhalten.

Teilnehmer treffen sich in Videokonferenz

Die Jugendlichen haben von Oktober 2020 bis Februar 2021 in englischer Sprache ein Hörspiel geschrieben, aufgenommen und produziert. Kaiser hatte das Projekt angeschoben. Unterstützt wurde er dabei von Tobias Grote, der bis zu den Sommerferien noch Referendar am GBG gewesen ist.

„Ursprünglich war ein Video geplant, doch das ging dann wegen des Lockdowns nicht“, erläuterte der Lehrer. Aus diesem Grund haben Schüler und Lehrer sich an unterschiedlichen Wochentagen jeweils für zwei Stunden auch per Videokonferenz getroffen. Die Jugendlichen haben auf diese Weise Ideen entwickelt, ein Drehbuch geschrieben und ihre Parts aufgenommen. Kaiser hat mit einem Musikproduktionsprogramm die Aufnahmen geschnitten und zusammengefügt sowie mit Geräuschen versehen.

Schüler entwickeln die Ideen

Herausgekommen ist das Hörspiel „The Revenge“ – auf Deutsch „Die Rache“. Darin gibt sich ein Junge als James, einem anderen Jungen, aus, um sich an ihm zu rächen. Das finden die Schüler heraus.

Es ist eine Detektivgeschichte, aber auch eine Geschichte über Freundschaft. Die Aussage: „Unter Freunden sollte man über alles reden können. Die Schüler haben sich für ihren Freund eingesetzt“, sagte Kaiser. Die Ideen kamen von den Schülern, macht der Lehrer deutlich. Die Schülerinnen Nele und Anastasia haben das Drehbuch auf Deutsch geschrieben und auf Englisch übersetzt.

Der Stimme Ausdruck verleihen

„Die Schüler konnten mit dem Hörspiel Intonation und Aussprache üben, aber mussten ihrer Stimme auch Ausdruck verleihen“, sagte Kaiser. Es sei ein gemeinsamer Arbeitsprozess gewesen, macht er deutlich. Wenn etwas nicht gefiel, wurde eine neue Aufnahme gemacht. „Während der Arbeit gab es viele Emotionen von Spaß bis Null Bock“, gibt Schüler Bulat ehrlich zu. Anastasia hat besonders das Entwickeln der Geschichten und das Schreiben des Drehbuchs gefallen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schulleitung lobt die Schüler

„Wir wurden nicht für die Aussprache kritisiert, wenn etwas nicht ganz richtig war“, sagte Leon. Nele hat gerne geschauspielert. „Die Schüler konnten ihre Stärken zeigen. Das hört man auch am Ergebnis“, sagte Kaiser. Lob gab es auch von Katrin Backsmeier. Sie ist Mitglied der Schulleitung und für Fremdsprachen zuständig. „Das habt ihr ganz toll gemacht. Ihr könnt stolz auf euch sein“, lobte sie die Schüler. Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen wird jedes Jahr ausgerichtet.

Von Anke Lütjens