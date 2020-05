Letter

Wer in diesen Tagen das Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) betritt merkt schnell, dass etwas anders ist. Leer sind die Flure, auf denen sonst Schüler unterwegs sind, die Sitzecken für den gemütlichen Aufenthalt in Pausen und Freistunden sind mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Einzig offen stehende Klassenzimmertüren, aus denen leise Stimmen nach draußen dringen, sind ein Zeichen dafür, dass dort Schüler unterrichtet werden.

Die Jüngsten kommen zum Schluss

Seit Montag, 11.Mai, kommt der zwölfte Jahrgang nach der achtwöchigen Corona-Zwangspause wieder in die Schule. Auch die altersübergreifende Sprachlernklasse gehörte in Letter zu den ersten, die wieder unterrichtet wurden. „Wir haben schnell gemerkt, dass der Online-Unterricht in der Spachlernklasse schwierig ist“, erzählt Schulleiter Andreas Schmidt. Inzwischen werden auch die Jahrgänge neun und zehn wieder am GBG beschult, nach Pfingsten sollen die Jahrgänge sieben und acht folgen. Schlusslicht bilden die Jüngsten, die Klassenstufen fünf und sechs, die erst ab Montag, 15. Juni, wieder in die Schule gehen dürfen.

Die Sitzecken in der Pausenhalle sind gesperrt. Quelle: Sandra Remmer

Lehrer rechnen mit Lücken

„Die Schüler wollen wieder in die Schule. Als ich den Fünf- und Sechstklässlern in einer Videokonferenz erzählt habe, dass sie erst Mitte Juni wieder kommen dürfen, war die Enttäuschung nicht zu übersehen“, berichtet Schmidt. Längst vorbei sei die Phase, in der die Kinder sich über die unverhofften verfrühten Ferien gefreut hätten. Doch während die Lücken für die unteren Jahrgänge im Laufe der Schullaufbahn wieder aufgeholt werden könnten, sieht der stellvertretende Schulleiter Jörg Bleker bei der Oberstufe größere Probleme. „Inzwischen gibt es Überlegungen, die Abiturprüfungen anzupassen“, sagt der Pädagoge. Wichtig für die Schüler in diesem Alter sei deswegen auch, die Eigenverantwortung zu erkennen.

Die Zehntklässler sind froh, wieder in die Schule kommen zu dürfen. Quelle: Sandra Remmer

Schulleitung befürchtet akuten Platzmangel

„Der Unterricht hat sich gänzlich gewandelt“, beschreibt Schmidt den neuen Schulalltag. Das sonst übliche Doppelstundenmodell gibt es aktuell nicht mehr. Die Klassen werden aufgeteilt, sodass nicht mehr als maximal 16 Schüler in einem Klassenraum zusammen sitzen. Der Lehrer wechselt dann zwischen den beiden Gruppen, sodass alle möglichst den gleichen Stoff lernen. Die Mensa bleibt zu, auf den Pausenhof darf immer nur eine Gruppe von Schülern. Abstand halten und möglichst rechts in den Fluren gehen sollen die Schüler, eine Mund-Nasenbedeckung wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend.

Auch sogenannte Wahlpflichtfächer wie Religion oder Werte und Normen, in denen Schüler aus verschiedenen Klassen unterrichtet werden, gibt es im Moment nicht. „Lediglich bei der zweiten Fremdsprache haben wir uns darauf geeinigt, weiter zu unterrichten“, erklärt Schmidt. Genutzt werden für den Unterricht nur die regulären Klassenräume, nicht die speziellen Fachräume. „Die Schüler bleiben während der ganzen Schulzeit in einem Raum, der anschließend von der Reinigungskraft desinfiziert wird. „Wir wollen so größere Bewegungen innerhalb des Schulgebäudes vermeiden“, sagt der Schulleiter. Doch dieses System sorgt schon jetzt für Platzprobleme. Jörg Bleker befürchtet: „Wenn dieses System so weiter geführt wird, mit 16 Schülern in einem Raum, dann gehe ich nicht davon aus, dass wir nach den Sommerferien normal beschulen können.“ 176 Fünftklässler verstärken dann die Schülerschaft am GBG, die Schule verlassen aufgrund der Umstellung auf G 9 nur fünf Schüler, die ihr Abitur in diesem Jahr nachholen. Der jetzigen Zwölftklässler werden im neuen Schuljahr der erste 13. Jahrgang nach der Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren sein.

Schule stellt Laptops zur Verfügung

Doch auch, wenn der Unterricht unter Corona-Bedingungen nicht mit dem normalen Schulalltag zu vergleichen ist, ist er eine echte Alternative zum sogenannten Homeschooling. „Es war schwierig, sich das alles alleine zu erarbeiten , ohne den direkten Austausch mit Lehrern und Mitschülern“, schildert Sevval (15) ihre Erfahrung. „Stressig war das“, pflichtet ihr Mitschüler Noussair (16) bei – auch wenn das eigenständige Einteilen der Zeit auch Vorteile gehabt habe. „Wir haben recht schnell bemerkt, dass einige Schüler die Aufgaben gar nicht zurück geschickt haben“, erzählt Andreas Schmidt. Geschuldet sei das der Tatsache gewesen, dass nicht jeder Schüler über einen eignen Computer verfüge. „Die meisten haben zwar ein Handy, aber keinen Computer oder einen unbegrenzten Zugang dazu, insbesondere nicht die Jüngeren.“ 55 Laptops aus dem Schulbestand haben die Schüler inzwischen erhalten. Deutlich zu bemerken sei auch gewesen, wie viel Unterstützung die Schüler aus dem Elternhaus erfahren haben. Insbesondere Kinder aus sogenannten bildungsfernen Haushalten seien da benachteiligt gewesen.

Von Sandra Remmer