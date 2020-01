Seelze / Neukirchen

Während die Temperaturen in Seelze derzeit zumeist im einstelligen Plusbereich liegen, erleben die Seelzer Teilnehmer einer Skifreizeit momentan echten Schnee. Doch dafür mussten die Schüler der Seelzer Bertold-Brecht-Gesamtschule, der Humboldtschule und der hannoverschen Leonore-Goldschmidt-Schule bis nach Österreich reisen. In 2000 Metern Höhe fanden sie in der Wildkogelarena zwischen Neukirchen und Bramberg optimale Wintersportbedingungen, wie Sportlehrer Torsten Nickel berichtete. Der kommissarische Fachbereichsleiter Sport und Ganztag der Bertolt-Brecht-Gesamtschule Seelze engagiert er sich seit mehr als zehn Jahren für die Kooperation der Schulen, die das soziale Miteinander stärken soll.

Die Gruppe aus Lehrern, Schülern, Bundesfreiwilligendienstleistenden und Ehemaligen wohnte in der gemütlichen Skihütte Wolkenstein. „Wir betreuten eine bunte Mischung aus Anfängern und Fortgeschrittenen, wobei jeder jedem half“, erläuterte Nickel. Für Anfänger bestand die Möglichkeit, sich in einem Skikurs mithilfe ausgebildeter Skilehrer mit der Ausrüstung vertraut zu machen und eine erste Abfahrt zu versuchen. Die Fortgeschrittenen feilten währenddessen an ihrer Technik. Egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittene – für alle war das Skifahren mit viel Spaß verbunden.

Neben dem Angebot an Skikursen gab es außerdem die Gelegenheit zu rodeln und bei einem Skirennen mitzumachen. Am letzten Abend der Reise, die nach einer Woche am Freitag, 24. Januar endete, wurden die Neulinge bei einer Skitaufe in den Club der Wintersportler aufgenommen.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde