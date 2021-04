Seelze

Davon, wie ihr neuer Schulhof nach der Sanierung der Regenbogenschule aussehen soll, haben die Grundschüler ziemlich konkrete Vorstellungen. An zwei Workshoptagen, an denen neben 16 Schülerinnen und Schülern auch Vertreter des Landschaftsarchitekturbüros teilgenommen haben, sind ihre Vorstellungen und Visionen noch konkreter geworden. Dabei ist die Wunschliste der Jungen und Mädchen lang. Sie reicht von einem Kettenkarussell über eine Wippe und eine Schaukel bis zu einem neuen Trampolin und einem Fußballplatz mit Basketballkörben. Wichtig ist den Schülerinnen und Schülern außerdem viel Grün – und auch ein bisschen Wasser.

Steinschlange soll erhalten bleiben

„Mit einem Kettenkarussell zu fahren macht Spaß, und es können mehrere Kinder gleichzeitig damit fahren“, sagt Feysel (9). Sofia (8) wünscht sich eine Schaukel; eine Seilbahn auf dem Schulhof findet die zehnjährige Shaima prima. Erhalten bleiben soll in jedem Fall die Steinschlange, die bisher noch auf dem alten Schulhof steht und die für die Zeit der Bauarbeiten kurzzeitig weichen muss – da sind sich alle einig.

Die Schlange auf dem Schulhof soll auf jeden Fall erhalten bleiben. Quelle: Sandra Remmer

Lob gab es von den Schülern auch für das Team vom Planungsbüro Grün Plan. „Für mich war der Workshop toll“, sagt die neunjährige Gabriela. Die Mitarbeiter hätten die Kinder bei ihren Ideen unterstützt. Und Jannik (9) meint: „Ich fand es sehr gut, weil wir Kinder unsere Meinung sagen und auch mitbestimmen konnten“. Der zehnjährigen Alexandra hat außerdem gefallen, dass die Mädchen und Jungen draußen auf dem Schulgelände direkt vor Ort zeigen durften, was ihnen gefällt und was sie hingegen nicht so schön finden.

Das Interesse der Kinder ist auch Lydia Ziegltrum von Grün Plan nicht verborgen geblieben. „Die Kinder hatten wirklich Lust darauf. Letzte Woche kam auch ein Junge mit einer Liste aus seiner Klasse – ganz süß“, sagt die Landschaftsarchitektin. „Uns ist es auch wichtig, zu gucken, welche Lösungen wir für die Zwischenzeit finden und was wir den Kindern anbieten können.“ Denn die Umbauten an der Schule werden vier Jahre dauern. Daher würden die Kinder ihre Ideen nicht nur für die nächste Schülergeneration einbringen, sondern auch Anregungen für die Zwischenlösungen geben.

Baubeginn mit der Mensa

Als erstes sichtbares Zeichen für den Erweiterungsbau der Seelzer Grundschule soll in Kürze ein sogenanntes Interimsgebäude aufgestellt werden. Zwölf Schulklassen sollen darin ihren Platz finden. Danach beginnt der Neubau der Mensa, die auch als Mehrzweckhalle genutzt werden kann. Im zweiten Bauabschnitt schließlich soll der Südflügel erneuert werden. Mit der anschließenden Sanierung des Nordflügels ist der Erweiterungsbau dann vollendet.

