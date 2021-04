Letter

Die Corona-Pandemie trifft auch die Schützenvereine hart, schließlich sind Vereinsheime seit einem Jahr geschlossen. Um den Kontakt zu den eigenen Mitgliedern aufrecht zu erhalten, hat sich die Schützengesellschaft Letter etwas ganz besonderes ausgedacht.

Vereinsleben liegt seit einem Jahr auf Eis

Schützengesellschaftssprecherin Kristina Blanke hat die Vorstandsmitglieder per Videotelefonie interviewt. Das Ergebnis können sich die Mitglieder online auf dem Videoportal Youtube anschauen. „Seit fast einem Jahr liegt das Vereinsleben nahezu brach. Um den Vereinsmitgliedern zu zeigen, dass der Vorstand auch während der Corona-Zeit aktiv ist und um alle mit den neuesten Informationen zu versorgen, hat sich der Vorstand der Schützengesellschaft entschlossen eine Infoveranstaltung der etwas anderen Art durchzuführen“, berichtet Blanke.

Interview war anfangs nur für Mitglieder gedacht

Seit einigen Tagen ist das Video für Interessierte auf der Youtube-Präsenz der Schützengesellschaft einsehbar. Dabei war das Projekt anfangs nur für die Mitglieder produziert worden. Doch der Verein möchte Vorbild sein. „Die Reaktion der Vereinsmitglieder war so positiv, dass der Vorstand sich entschlossen hat, das Interview zu veröffentlichen und auch anderen zu zeigen, welche Wege genutzt werden können, um die Mitglieder in der aktuellen Lage so gut es geht zu erreichen“, bestätigt Blanke.

Von Curdt Blumenthal