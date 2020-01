Gümmer

Zehn Austritte und 14 neue Mitglieder hat der Schützenverein Gümmer im vergangenen Jahr verzeichnet. Damit ist die Mitgliederzahl auf 229 gestiegen, teilte der Vorsitzende Karsten Heimberg während der Jahresversammlung am Sonnabendabend im Gasthaus Zollkrug mit. Während sein Amt in diesem Jahr nicht zur Disposition stand, mussten andere Vorstandsposten neu gewählt werden.

Für die kommenden zwei Jahre wird Werner Rehse erneut das Amt des zweiten Vorsitzenden übernehmen, Schriftführer bleibt Marc Rehse. Jennifer Rehse wurde als Nachfolgerin von Michael Schmidt zur Kassenwartin gewählt. Zweite Schriftführerin wurde Elena Link, und für das Amt der zweiten Schießsportleiterin wurde Gabriele Schmidt bestimmt. Erster Spielmannszugführer bleibt Felix Langhorst. Die Mitglieder wählten Sebastian Hagel zum Jugendleiter.

Feuerwehr richtet Schützenfest aus und bietet Rundflüge an

Die Ausrichtung des Schützenfestes am Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. Juli, überlassen die Schützen in diesem Jahr der freiwilligen Feuerwehr. „Die Feuerwehr wird in diesem Jahr 85“, erklärt Pressewart Peter Doant den Wechsel. Unabhängig vom Gastgeber proklamieren die Schützen zeitgleich ihre Majestäten und sorgen auch für den Umzug durch den Ort, der jedes Jahr ein Publikumsmagnet ist. Auch die Feuerwehr hat sich als Gastgeber etwas Besonderes einfallen lassen und bietet am Sonnabend Rundflüge mit dem Helikopter an. Für 45 Euro pro Person können die Passagiere dann für sechs bis acht Minuten einen Blick aus dem Heli auf Gümmer werfen. Karten im Vorverkauf gibt es bei Michael Deseniss unter Telefon (01 72) 5 15 19 94, Rene Zingel unter Telefon (01 76) 21 12 99 64 und Maik Sonntag unter Telefon (01 78) 9 17 24 28.

Schützen werden ausgezeichnet

Nicht nur Wahlen, auch Ehrungen und Auszeichnungen standen auf dem Programm. Für ihre Verdienste im Kreisschützenverband Leine erhielten Inka Doant, Dirk Tschersig, Marc Rehse und Peter Doant aus den Händen des ehemaligen Kreisvorsitzenden Detlef Schlue die goldene Ehrennadel. Die silberne Ehrennadel darf sich Hartmut Leipold ans Revers stecken. Christian Schomburg, Sarah Kausch und Vivian Melzer bekamen die bronzene Ehrennadel. Als besondere Ereignisse in diesem Jahr freuen sich die Gümmeraner Schützen auf das Treckertreffen am Sonnabend, 30. Mai, und das Königsschießen am Sonnabend, 6. Juni.

Von Sandra Remmer