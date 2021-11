Seelze/Letter

Martina Köhler ist gestorben. Die langjährige Leiterin der Regenbogenschule in Seelze erlag am Donnerstag, 21. Oktober, ihrer schweren Erkrankung. Sie wurde 61 Jahre alt.

Martina Köhler trat 1982 in den niedersächsischen Schuldienst ein. Im September 1998 übernahm sie die Position der kommissarischen Konrektorin an der Regenbogenschule in Seelze und wurde dort im Februar 1999 regulär Konrektorin. Zum Beginn des Schuljahres 2008 wechselte sie an die Brüder-Grimm-Schule nach Letter, wo sie die Leitung übernahm. Zusätzlich stellte sie vom 1. Mai 2005 bis zum 31. Juli 2007 die kommissarische Schulleiterin der Grundschule in Almhorst. Am 1. August übernahm Martina Köhler die Leitung der Regenbogenschule in Seelze.

Inklusion war ein besonderes Anliegen

In Seelze hat die engagierte Schulleiterin bleibende Spuren hinterlassen. Bereits vor der offiziellen Einführung der Inklusion im Schuljahr 2013/2014 hat sie sich intensiv für das gemeinsame Lernen aller Schüler eingesetzt. Die Förderung und Forderung aller Schüler waren ihr ein besonderes Anliegen, für das sie sich in außergewöhnlichem Maß eingesetzt hat.

Einführung der Sprachlernklasse

Seit dem Schuljahr 2015/2016 hat die Pädagogin sich sehr engagiert für die Einführung des Faches „Werte und Normen“ an Grundschulen eingesetzt. Zudem führte sie während der Flüchtlingskrise die Spachlernklasse an der Seelzer Grundschule ein, um geflüchtete Kinder schnellstmöglich zu integrieren und zu fördern. Auch an der Einführung der offenen Ganztagsschule im selben Jahr war Martina Köhler maßgeblich beteiligt. Im Februar 2019 schließlich wurde die Regenbogenschule mit dem Sonderpreis „Zivilcourage“ ausgezeichnet. An den Vorbereitungen daran war die Schulleiterin ebenfalls in erheblicher Art und Weise beteiligt.

Zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 musste Martina Köhler sich krankheitsbedingt aus dem aktiven Schuldienst zurückziehen und konnte bis zu ihrem Tod nicht mehr zurückkommen. Sie hinterlässt ihren Ehemann, drei gemeinsame Kinder sowie drei Enkelkinder.

Von Sandra Remmer