Voraussichtlich im Januar beginnen die Sanierungsarbeiten in der Schulschwimmhalle in Letter. Etwa anderthalb Jahre lang wird das Hallenbad deshalb geschlossen bleiben und ein Trainingsbetrieb wird nicht möglich sein. Das bereitet den Schwimmern der SG Letter 05 große Sorgen. Bereits jetzt gehen E-Mails mit Austritten in der Geschäftsstelle ein. Bislang haben 19 von 224 Mitgliedern den Verein verlassen. Und Spartenleiter Matthias Stehr rechnet damit, dass es noch mehr werden. „Wir kennen die Sanierungspläne auch nur aus der Zeitung, konkrete Informationen von der Stadt haben wir keine bekommen“, sagt Stehr. „Ab Januar wissen wir überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Das macht mir große Sorgen“, sagt Stehr weiter.

Schwimmern fehlt die Perspektive

Der Spartenleiter bemängelt dabei vor allem eine fehlende Perspektive. „Wir hätten uns frühzeitig Treffen oder Abstimmungen gewünscht. Das haben wir auch immer wieder deutlich gemacht, durch E-Mails, persönliche Gespräche und Anrufe“, sagt Stehr. Leider habe die Stadt nur wenig auf die Anfragen reagiert. „Wir hätten uns da einen viel aktiveren Einsatz der Stadt gewünscht“, so Stehr. Ein gemeinsames Treffen mit den entsprechenden Abteilungsleitern sei ergebnislos verlaufen, da keine Termine über Ersatzzeiten festgelegt oder diskutiert wurden.

Eine Antwort der Kristalltherme, ob das Sportbecken sonnabends von 8 bis 10 Uhr von den Leistungsschwimmern genutzt werden kann, steht noch aus. Schwierigkeiten könne dort bereiten, dass die Therme offiziell erst um 9 Uhr öffne. Ein weiteres Treffen ist für November geplant. Spartenleiter Stehr hofft, dass er den Schwimmern dann Konkretes über Ersatztrainingszeiten in der Therme mitteilen kann. „Unter den Schwimmern haben sich viele tolle Gruppen und Freundschaften gebildet. Ich habe große Sorge, dass das nun alles kaputt geht“, so Stehr. Außerdem handele es sich – insbesondere bei den Wettkampfschwimmern – um Athleten, die nicht einfach so abrupt mit dem Training aufhören können. „Eine drastische Reduzierung des Trainingsumfangs kann zu Schäden am Herzkreislaufsystem führen“, sagt Stehr. Mit einer E-Mail hat die Schwimmsparte sich nun an ihre Mitglieder gewandt – vor allem, um keine falschen Hoffnungen zu wecken. Darin werden die Vereinsmitglieder auch darüber informiert, dass aktuell keine Schwimmabzeichen mehr abgenommen und die Wartelisten für die Schwimmgruppen geschlossen werden.

Stadt will sich um Ersatzzeiten kümmern

„Die Stadt befindet sich im konstruktiven Austausch mit der Kristalltherme und allen weiteren Beteiligten, um Ersatzschwimmzeiten insbesondere für die betroffenen Vereine zu ermöglichen und gleichzeitig auch die Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. Klar sei, dass die Kapazitäten des Sportbeckens in der Kristalltherme beschränkt seien. Ein großer Teil der bisherigen Nutzungszeiten in der Schulschwimmhalle in Letter werde nicht ersetzt werden können. Die sei allen bisherigen Nutzern der Sportschwimmhalle in Letter auch deutlich bewusst. Dafür bekämen die Schwimmer im Sommer 2022 ein nahezu neues Schwimmbad.

Während der Zeit der Sanierung erhält die Schwimmhalle unter anderem eine neue Lüftungsanlage, eine moderne Wasseraufbereitung und neue Sanitäranlagen. Vorgesehen sind auch Erneuerungen im Eingangs- und Umkleidebereich. Eine Rampe soll zudem einen barrierefreien Zutritt ermöglichen. Ferner sind Umbauten im Bereich des Brandschutzes und die energetische Sanierung der Außenwände vorgesehen. Die Sanierungskosten schätzt die Stadt auf etwa 4,6 Millionen Euro. Im Rahmens des niedersächsischen Programms zur Förderung von Sportstätten unterstützt das Land die Obentrautstadt dabei mit einer Million Euro.

