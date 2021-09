Harenberg

Ein besonderes Konzert ist am Dienstag, 12. Oktober, in der Barbarakirche an der Harenberger Meile zu hören. Unter dem Motto „Klänge der Natur“ tritt dort die Gruppe Sedaa im Rahmen der Kulturreihe „12xK“ auf. „Sedaa ist das persische Wort für Stimme. Die Gruppe verbindet die traditionelle mongolische mit der orientalischen Musik zu einem ebenso ungewöhnlichen wie faszinierenden Ganzen“, sagt Evelyn Werner, die als ehrenamtliche Mitarbeiterin der Kirchengemeinde die Reihe mit vorbereitet. Vorgesehen sind zwei Auftritte, die um 19 und um 20.30 Uhr beginnen.

Naturklänge und moderne Kompositionen

Die in ihrer mongolischen Heimat ausgebildeten Meistersänger Nasaa Nasanjargal und Naraa Naranbaatar entführen gemeinsam mit dem iranischen Multiinstrumentalisten Omid Bahadori in eine exotische Welt zwischen Orient und mongolischer Steppe. Grundlage der modernen Kompositionen der Musiker bilden Naturklänge, die mit traditionellen Instrumenten und uralten Gesangstechniken nomadischer Vorfahren erzeugt werden. Die Sänger bringen mehrere Töne zugleich hervor. Vibrierende Untertongesänge und der Kehlgesang Hömii verschmelzen mit den wehmütigen Klängen der Pferdekopfgeige Morin Khuur; hinzu kommen pulsierende orientalische Trommelrhythmen. Werner kündigt das Konzert als eine „mystische Melange der Schwingungen und Stimmungen“ an.

Hier gibt es Tickets

Der Eintritt kostet 16 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Petri & Waller in Seelze sowie bei der Total-Tankstelle in Harenberg. Zudem sind jetzt auch wieder Karten in begrenzter Zahl an der Abendkasse verfügbar.

Von Thomas Tschörner