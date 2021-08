Seelze

Die Grünen laden zu drei Fahrradtouren ein, bei denen die Situation der Radwege in allen Ortsteilen sowie die Radwegeverbindung zwischen den Ortsteilen geprüft werden sollen. Auch die Versiegelung der Landschaft und die Probleme, die Schottergärten hervorrufen, stehen im Fokus der Touren.

„In der nächsten Ratssitzung wollen wir durch gezielte Anträge zu Verbesserungen gelangen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Knut Werner. Für die Bürger könnten sich jedoch nur Verbesserungen ergeben, wenn die Problematik in den jeweiligen Situationen erkannt werde.

Alle Ortsteile werden angefahren

Wer an den Radtouren teilnehmen möchte, kann von Anfang mitfahren oder sich erst in einem der Ortsteile anschließen. Die Touren sind wie folgt jeweils sonnabends geplant: 14. August: 10 Uhr Alter Krug, 10.30 Uhr Lohnder Kirche, 11 Uhr, Kirche Gümmer, 11.30 Uhr Kirche Dedensen, ab 11.45 Uhr Rückfahrt am Kanal mit Zwischenstopps zum Alten Krug. 21. August: 10 Uhr Alter Krug, 10.30 Uhr Almhorster Friedhof, 10.45 Uhr Dorfgemeinschaftshaus Lathwehren, 11 Uhr Kirchwehren, 11.30 Uhr Döteberg, 11.45 Seelze-Süd, 12 Uhr Alter Krug. 29. August: 10 Uhr Alter Krug, 10.30 Uhr Kastanienplatz Letter, 11.15 Uhr Flutbrücke Letter, 12 Uhr Spielplatz Letter-Süd, 12.30 Uhr Kirche Velber, 13 Uhr Kirche Harenberg, 14 Uhr Alter Krug. Die einzelnen Uhrzeiten können, so Werner, nicht exakt geplant werden, kleine Abweichungen seien möglich.

Von Heike Baake