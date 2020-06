Seelze

Teilnehmer ab 14 Jahren haben ab sofort wieder die Gelegenheit, mit Reitergeneral Michael von Obentraut – wie stets gemimt von Schauspieler Rainer Künnecke – eine anekdotenreiche Segway-Tour durch Seelze und seine Ortsteile zu unternehmen. Für die neue Saison in der Obentrautstadt gibt es dabei eine Neuerung: Nach Absprache mit dem Tour-Anbieter 6-way können die Interessenten ab sofort ganz offen Termine für die mobile Stadtführung mit dem Reitergeneral anfragen.

Gruppen von sechs bis zehn Personen sind für die Tour optimal

Auf diese Weise können sie ihre Tour weitgehend flexibel und möglichst zu einem Wunschtermin buchen, statt sich an vorgegebenen Terminen orientieren zu müssen. Voraussetzung ist, dass die Gruppe mindestens sechs Mitfahrer zählt. Anfragen für geschlossene Gruppen zwischen sechs und zehn Personen sind daher für die Buchung optimal. Einzelpersonen und kleinere Gruppen können allerdings ebenfalls anfragen, um mit anderen eine gemeinsame Gruppe zu bilden oder sich einer bestehenden Gruppe anzuschließen.

Wie immer treffen sich die Teilnehmer zum Start an der Heimstättenbrücke an der Kantstraße in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle. Bevor es losgeht, gibt es für jeden eine Einweisung auf dem Segway. Schließlich beginnt die geführte Ausfahrt unter Anleitung von Michael von Obentraut, die an vielen historischen Sehenswürdigkeiten und besonderen Orten einen Halt vorsieht.

Bei passenden Terminen öffnen sogar die Kirchengemeinden in Kirchwehren und Harenberg ihre Türen und laden die Gäste zu einer Besichtigung ein.

Wegen Corona: Helme und Griffe werden desinfiziert

„Das Segway-Fahren ist in wenigen Minuten lernbar“, sagt Seelzes Stadtsprecher Carsten Fricke. Es seien dazu keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Die Teilnahme an der Tour kostet 60 Euro, einen Helm stellt die Firma 6-way bei Bedarf leihweise zur Verfügung. Um die Gefahr einer möglichen Corona-Infektion weitestgehend einzudämmen, werden die Handgriffe der Segways sowie die Helme vor der Tour gründlich desinfiziert. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist nur zu Beginn während der Einweisung erforderlich.

Anfrage für mögliche Tour-Termine mit dem Reitergeneral Michael von Obentraut nimmt Anbieter 6-way per E-Mail an info@6-way.de oder per Telefon unter (05 11) 97 84 97 22 entgegen.

Von Sandra Remmer