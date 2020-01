Letter

In diesem Jahr feiert Waltraud Potrawa Zehnjähriges: Seit 2010 ist die gebürtige Münchnerin für den Malteser Hilfsdienst in Seelze aktiv. Seit neun Jahren hat sie die Funktion der Gliederungsleitung, auch Stadtbeauftragte genannt. Das Besondere: Was andernorts die Malteser zu einem großen Teil durch hauptamtliche Kräfte abdecken, leisten Potrawa und ihre 45 überwiegend weiblichen Mitstreiter in Seelze komplett ehrenamtlich.

Dass so viele Menschen vor Ort für den unentgeltlichen Dienst am Mitmenschen motiviert werden können, liegt auch an Potrawa. Mit ihrer Herzlichkeit, ihrer zupackenden, bescheidenen Art ist sie den Ehrenamtlichen ein Vorbild. Dass sie selbst an ihre Sache glaubt, ihren Unterstützern mit Wertschätzung begegnet und stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen in ihrem Umfeld hat, kommt in ihrem Team gut an.

„Das ist unser gemeinschaftliches Werk“

Potrawa ist keine, die sich in den Vordergrund drängt. Für ein Foto möchte sie gar nicht so gern allein posieren. „Das ist doch alles unser gemeinschaftliches Werk“, sagt die 57-Jährige. Das Werk – das sind die Angebote, die überwiegend von der Geschäftsstelle der Malteser an der Ebertstraße 2 in Letter aus organisiert werden. Dazu gehören der Hospiz- und Palliativdienst, der Klöntreff für ältere Menschen an jedem Mittwochnachmittag, die Pflegeberatung, die Thermalbadfahrten nach Bad Nenndorf, die montags bis freitags für ältere und wenig mobile Menschen angeboten werden, sowie die Hausaufgabenhilfe für Grundschulkinder.

Packen bei den Maltesern mit an: Waltraud Potrawa (von links), Rita Schlüter und Regina Behnsen. Quelle: Gabriele Gerner

Kinderteller : Es geht um mehr als nur Nahrungsaufnahme

„Unser Flaggschiff jedoch ist der Kinderteller“, sagt Potrawa stolz. Dabei werden in der Schulzeit jeden Montag mehr als 20 Kinder in der Schulküche mit einem vollwertigen, frisch gekochten Mittagessen versorgt. Eine Bedürftigkeitsprüfung gibt es nicht – kommen kann jeder. „Es gibt auch immer eine Vor- und eine Nachspeise“, erklärt Potrawas Stellvertreterin Regina Behnsen. Von Rohkost über Gemüse, Kartoffeln, Fleisch bis zur Süßspeise ist alles dabei.

Dabei geht es nicht nur um die Aufnahme von Nahrung. „Wir decken den Tisch immer entsprechend der Jahreszeit und sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre“, sagt Behnsen. Während einige Ehrenamtliche in der Küche beschäftigt sind, essen anderen Begleiterinnen mit den Kindern. Sie reden mit ihnen und weisen sie auch schon mal dezent auf Tischmanieren hin.

Auf religiöse und gesundheitliche Besonderheiten nehmen die Ehrenamtlichen Rücksicht. Schweinefleisch ist wegen der muslimischen Kinder komplett vom Speiseplan gestrichen. „Es freut uns riesig, wenn es den Kindern gut schmeckt und sie sagen, dass unser Essen sogar leckerer ist als zu Hause oder in der Schulmensa“, sagt Rita Schlüter, die den Kinderteller seit Jahren tatkräftig unterstützt.

Waltraud Potrawa präsentiert den Malteser-Bär – angefertigt von einer Ehrenamtlichen. Quelle: Gabriele Gerner

Angebote für Alt und Jung

Das Angebot der Malteser ist ein Mix aus Aktivitäten für die Jugend und für Senioren. „Indem wir uns für die Schwächsten einsetzen, sorgen wir für sozialen Zusammenhalt in der Stadt“, sagt Potrawa. Einige Jahre lang war sie auch als Hospiz- und Trauerbegleiterin tätig. „Dies musste ich zeitbedingt zurückfahren“, erklärt sie bedauernd. „Die anderen Aufgaben entsprechen mindestens einer Halbtagsstelle.“

Dass Potrawa sich einmal so stark für Schwächere einsetzen würde, hatte sie zunächst nicht kommen sehen. Geboren und aufgewachsen in München, studierte sie Kunstgeschichte, Archäologie und Alte Geschichte. Nach dem Studium absolvierte sie ein Volontariat am bayerischen Nationalmuseum. Man signalisierte ihr, dass sie gute Aussichten auf eine Stelle dort habe, als ihr Mann ein gutes Jobangebot in Seelze erhielt. Potrawa entschied sich gegen das Museum und für ihren Mann – und Seelze. Das war vor rund 30 Jahren. Einige Jahre arbeitete sie bei einem Juwelier. „Mit meinem Studienschwerpunkt Bayerische Kunstgeschichte hatte ich in Niedersachsen wenig Chancen auf eine Stelle“, sagt Potrawa lachend. Nach der Geburt ihres Sohnes widmete sie sich ganz dem Haushalt und der Familie.

„Als mein Sohn größer war, suchte ich eine neue Aufgabe“, sagt die Malteser-Chefin. 2011 stieg sie im Kochteam des Malteser-Kindertellers ein. Die damalige Vorsitzende Marie-Luise Ringhoff erklärte ihr, dass man eine Nachfolgerin suche – und dies Potrawa zutrauen würde. Ein Jahr später übernahm sie den Posten.

Viel Zeit für eigene Hobbys bleibt ihr seitdem nicht mehr. Doch hin und wieder wird Potrawa kreativ: Sie gestaltet Silberschmuck, macht eigene Seifen und erstellt Schals, Umschlagtücher, Wolldecken und Tischläufer am Spinnrad. Sie liebt Opern und Konzerte und liest gern Fantasy-Romane. Die Kunstgeschichte genießt sie hin und wieder in Ausstellungen, hauptsächlich bei Besuchen in ihrer Heimat. Mag das auch immer Bayern bleiben – wenn sie nach Seelze zurückkommt und von den Menschen, die sie durch die Malteser kennt, auf der Straße gegrüßt wird, weiß sie: „ Seelze ist mein Zuhause.“

Wer hat Lust mitzumachen? Der Malteser Hilfsdienst in Seelze sucht noch Mitstreiter: Vor allem bei der Hausaufgabenhilfe und für die Fahrten nach Bad Nenndorf fehlen noch helfende Hände. „Fahrer, die einen Transporter mit acht Gästen steuern dürfen, suchen wir händeringend“, sagt Wiltraud Potrawa. „Es hilft schon, wenn jemand nur einmal pro Monat fährt.“ Der Fahrer erhält als Dankeschön freien Eintritt in die Therme. Da der Telefonanschluss in der Geschäftsstelle der Malteser, Ebertstraße 2, derzeit nicht funktioniert, wenden sich Interessierte an Potrawa unter Telefon (0170) 3331543. Weitere Infos gibt es auf www.malteser-seelze.de.

Von Gabriele Gerner