Lohnde

Wenn die Gäste am Ende gemeinsam singen, dann ist es ein gelungenes Fest. Und so freute sich der Ortsrat Lohnde als Gastgeber am Sonnabend um so mehr, als die rund 120 Besucher des Seniorennachmittags im Bürgerhaus am Ende zusammen das Volkslied „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ anstimmten.

Saxofonklänge gefallen dem Publikum

Zuvor hatte es ein gemütliches Beisammensein mit Kaffee, Kuchen und Musik an festlich herbstlich geschmückten Tischen gegeben. Für die entsprechenden Klänge dabei sorgten Lisa Klügel, Alina Ratsch, Nicola Grebe und Aylin Aiello als Saxofonquartett Saxess. Ursprünglich geplant war ein Auftritt des Neuen Chors der Liedertafel Eintracht Lohnde. „Aus personellen und terminlichen Gründen passte das jedoch nicht“, sagte Ortsratmitglied Frank Schwarz.

Von Sandra Remmer