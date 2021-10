Seelze

Das Oktoberfest der DRK-Tagespflege ist auch in diesem Jahr bei den 20 Besucherinnen und Besuchern wieder gut angekommen. Mit entsprechenden Leckereien und Volksmusik feierten die Senioren das traditionell bayerische Fest. „Kulinarisch zieht es sich bei uns über eine ganze Woche hin“, berichtet Einrichtungsleiterin Yvonne Friedrich. Rund um das Oktoberfest wird der Speiseplan über mehrere Tage angepasst und orientiert sich an typisch süddeutschen Gerichten.

Friedrich weiß, dass solche Aktionen bei den Besuchern gut ankommen. Es sei etwas anderes als ein normaler Tag in der Tagespflege oder der Alltag Zuhause, erklärt sie. Und so hatten die Tagesgäste wieder viel Spaß, tanzten und schunkelten nach bayrischer Volksmusik. Besonders begeistert zeigten sich die Seniorinnen und Senioren von dem kulinarischen Angebot, das von Obatzda, Brezeln bis hin zum Schweinsbraten mit Sauerkraut reichte.

Tagespflege hat noch freie Plätze

Die Betreuungskräfte Daniela Lange-Gerdes, Marita van Veen und Birgitt Schmidt bereiteten mit viel Sorgfalt das Fest vor und verwöhnten die Tagesgäste sogar mit kuriosen Geschichten rund um das Oktoberfest. Dass das dortige Fundbüro neben Lederhose, Dirndl und Rollstuhl sogar einen Hund im Fundus hatte, erheiterte die Tagesgäste und führte gleichzeitig zu manch ungläubigem Blick.

Friedrich weist darauf hin, dass in der Tagespflege, Weizenkamp 5a, noch wenige Plätze frei sind. Wer Interesse oder Fragen hat, kann sich an die Einrichtungsleitung Yvonne Friedrich unter Telefonnummer (05137) 1240826 oder per E-Mail an friedrich@drk-hannover.de wenden.

Von Heike Baake