Eine Seelzer Senioreninitiative wünscht sich den Besuch eines Impfteams in ihrer WGH-Wohnanlage am Weizenkamp. Weder das Sozialministerium noch die Region hätten jedoch auf den Vorschlag reagiert, berichten die Senioren. Region und Stadt verweisen darauf, dass derzeit dezentrale Impfungen nur in Altenheimen möglich seien.

Initiative will Bewohnern Strapazen ersparen

Fast 50 ältere Menschen zwischen 75 und 96 Jahren leben in der altersgerechten Wohnanlage der WGH am Weizenkamp 5-13 in Seelze. „Man muss also mit einem mobilen Impfteam nur herkommen und die alten und teilweise nicht mobilen Menschen impfen“, sagt Horst-Dieter Klaua. Der Sprecher der privaten Mieterinitiative zur gemeinsamen Covid-19-Impfung betont, dass neben Räumen auch eine DRK-Station vorhanden sei.

Hauptziel der von Klaua, seiner Frau Ingelore sowie Rosa Ginger und Nora Pippirs ins Leben gerufenen Initiative sei es, den älteren Menschen die Strapazen der Telefonhotline sowie der Fahrt zum Impfzentrum auf dem Messegelände zu ersparen. Klaua betont auch, dass keine Terminforderung gestellt worden sei. Geimpft werden sollte, wenn Impfstoff vorhanden ist. „Hört sich gut und fair an, eben menschlich für alte und ältere Menschen, und fand in der Wohnanlage großen Zuspruch“, sagt der 76-Jährige. Die Initiative habe seit dem 11. Januar versucht, von Sozialministerin Carola Reimann, Regionssozialdezernentin Cordula Drautz und Regionspräsident Hauke Jagau eine Antwort zu erhalten. Doch bislang habe es keine Reaktionen gegeben, sagt Klaua enttäuscht.

Region verweist auf Planungen

Regionssprecher Christoph Borschel verweist darauf, dass die Impfstoffknappheit es derzeit nicht ermögliche, dezentral impfen zu können. Zurzeit seien die mobilen Teams des gemeinsamen Impfzentrums von Region und Stadt Hannover damit beschäftigt, die Alten- und Pflegeheime in der Region Hannover mit den Zweitimpfungen zu versorgen, erklärt Borschel. Darüber hinaus werde Personal weiterer Einrichtungen, wie etwa ambulanter Pflegedienste oder Tagespflegen, in der höchsten Priorität geimpft. „Einrichtungen beziehungsweise Wohnformen der nächsten Priorität, die durch mobile Teams angefahren werden können, sind in Planung, können aber noch nicht konkret terminiert werden“, berichtet der Regionssprecher.

Stadt: Impfzentrum bleibt wesentliche Anlaufstelle

Die Stadt Seelze hält dezentrales Impfen, etwa in Arztpraxen, aktuell noch für Zukunftsmusik. Das Impfzentrum in Hannover bleibe bis auf Weiteres die wesentliche Anlaufstelle für einzelne zur Corona-Schutzimpfung berechtigte Menschen, teilt Stadtsprecher Carsten Fricke mit. Dies habe Regionspräsident Hauke Jagau unter anderem in einer Videokonferenz mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der 21 Kommunen der Region Hannover bekräftigt. Jagau habe vor allem auf die Zahlen verwiesen. „Wir haben dort in der letzten Woche an zahlreichen Tagen mehr als 2000 Impfungen vollzogen, und wir werden, wenn es genügend Impfstoff gibt, im Impfzentrum bis zu 50.000 Menschen in der Woche impfen können“, betont der Regionspräsident. Im Vergleich dazu seien in einem dezentralen Modus in der Region Hannover wahrscheinlich noch nicht einmal 20.000 Impfungen pro Woche möglich.

Gespräch über dezentrales Impfen im März

Die Region werde aber auch mit Blick auf die Zulassung von neuen Impfstoffen schauen, ob die derzeitige Impfstrategie geändert werden kann und dezentrale Impfungen etwa in Arztpraxen möglich werden. „Wir sind mit dem Regionspräsidenten so verblieben, dass wir das Thema der dezentralen Impfstellen Mitte März noch einmal neu diskutieren wollen“, sagt Bürgermeister Detlef Schallhorn.

