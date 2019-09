Seelze

Was tun bei dubiosen Anrufern oder unbekannten Menschen an der Haustür? 80 Zuhörer wollten am Donnerstag im Restaurant Hafenblick wissen, wie man sich vor Trickdieben und Einbrechern schützen kann. Auf Einladung des Seniorenbeirats der Stadt Seelze gab Melanie Schriefer, Kontaktbeamtin des Seelzer Polizeikommissariats, Tipps zum Umgang mit Trickbetrügern und beantwortet die Fragen des Publikums.

Wachsamkeit signalisieren

„Wenn es klingelt, nutzen Sie dann die Gegensprechanlage, schauen Sie durch den Türspion und haben Sie beim Öffnen der Tür die Sicherheitskette vorgelegt?“, fragte Schriefer ihre Zuhörer. Das seien nämlich schon drei einfache Maßnahmen, den Trickdieben zu signalisieren: „Achtung, ich passe auf.“

„Wer bei Ihnen vor der Tür steht und sich als Mitarbeiter von Stadt- oder Wasserwerken ausgibt, hat einen Ausweis dabei. Rufen Sie ruhig bei den Institutionen an, aber suchen sie sich die Nummer selbst aus dem Telefonbuch heraus“, rät Schriefer. 80 Prozent der Trickdiebe seien leider immer noch erfolgreich – auch aus diesem Grund hatte der Seelzer Seniorenbeirat zu der Informationsveranstaltung eingeladen. Den musikalischen Rahmen hatten die Organisatoren um Hans Werner Weiss und Erika Moneke ebenfalls organisiert.

Mehr zum Thema:

Trickbetrüger: Die fiese Masche der falschen Polizisten

Lukratives Geschäft: Falsche Polizisten erbeuten 23 Millionen Euro in zwei Jahren

Das sind die häufigsten Trickbetrüger-Maschen

Von Patricia Chadde