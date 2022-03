Seelze

Inzwischen sind es zwei Jahre, dass die Corona-Pandemie für erhebliche Einschränkungen im normalen Alltag sorgt. Insbesondere ältere Menschen sind von Isolation und Einsamkeit betroffen. Aus Angst davor, sich mit dem Virus anzustecken, trauen sich viele außerdem kaum noch aus den eigenen vier Wänden. Der Partnerbesuchsdienst – quasi eine Unterabteilung des Seniorenbeirats der Stadt Seelze – steht allen Betroffenen mit seinem Besuchsangebot zur Verfügung, kostenlos und unverbindlich.

Viele Menschen trauen sich nicht

„Ich wundere mich, dass wir aktuell nicht viel mehr Nachfragen haben“, sagt Rüdiger Dreger, der den Besuchsdienst bereits 1992 ins Leben gerufen hat. Allerdings glaubt Dreger nicht daran, dass der Grund dafür mangelnder Bedarf ist – gerade in der Pandemie. „Viele alte Menschen trauen sich nicht, um Hilfe zu bitten“, weiß Dreger aus Erfahrung. Und viele kennen zudem das Angebot in der Stadt Seelze gar nicht.

Flyer und Banner zu Werbezwecken

Durch einen frisch gedruckten Flyer soll das nun anders werden. „Wir wollen unseren Flyer in Arztpraxen, Apotheken, im Rathaus und anderen öffentlichen Gebäuden und auch in den Pflegeeinrichtungen auslegen“, sagt Dreger. Vor allem in den südlichen Stadtteilen hofft er das Angebot dadurch bekannter zu machen. Vorstellen kann er sich auch, mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt auf den Partnerbesuchsdienst aufmerksam zu machen. Dabei hilfreich könne auch der Banner sein, der das Werbematerial des Partnerbesuchsdienst genauso wie die Flyer verstärkt.

Besuche sind wieder persönlich möglich

Während das Angebot des Partnerbesuchsdienst zur Zeit des Lockdowns fast ausschließlich telefonisch war, gibt es nun auch wieder persönliche Besuche. „Ich finde es gut, Menschen ein offenes Ohr zu geben“, sagt Rosina Blume, ehrenamtliche Besuchshelferin. Zuhören und miteinander reden sei ein Geben und Nehmen. Und oftmals entstehen durch die Besuche sogar Freundschaften.

Besuchshelferin Janett Hitzmann schließt sich den Worten ihrer Kollegin an. „Wir hatten sogar mal einen Fall, da sind die Besuchshelferin und die Besuchte anschließend gemeinsam in den Urlaub gefahren“, erinnert sich Dreger. Gemeinsame Spaziergänge, das Ausüben von Hobbys oder sich einfach gegenseitig nur etwas zu erzählen, könne der Beginn einer vertrauensvollen Freundschaft sein.

Junge Besuchshelfer willkommen

Aktuell unterstützen 15 Besuchshelfer das ehrenamtliche Angebot. Offen ist Dreger insbesondere auch für Jüngere, die den Besuchsdienst unterstützen möchten. Dabei läuft das Prozedere so ab, dass der Erstkontakt desjenigen, der Besuch wünscht, über Rüdiger Dreger erfolgt. Auf reichen Erfahrungsschatz zurückblickend vermittelt Dreger dann den entsprechenden Besuchshelfer.

Wer den Partnerbesuchsdienst des Seniorenbeirats nutzen möchte, kann sich unter Telefon (05137) 5816 an Dreger wenden. Nach einem ersten Kennenlerngespräch wird versucht, einen passenden Besuchshelfer zu finden. Dreger ermuntert auch Dritte dazu, Kontakt aufzunehmen, wenn sie vermuten, dass ein Familienangehöriger oder Nachbar unter Einsamkeit leidet.