Seelze

Lyudmila und Otto Denisov haben nicht viel geschlafen vergangene Nacht. Per Telefon und Whatsapp hat das ukrainische Ehepaar stundenlang versucht, einer geflüchteten Familie aus der Ukraine eine Unterkunft zu organisieren. Mit Erfolg. Nach einer Nacht bei ihnen in der Wohnung in Seelze macht sich die Familie nun auf den Weg nach Bremen. Um ihren Landsleuten helfen zu könne, haben sich die beiden extra eine Woche Urlaub genommen. Dass sie auf dem Boden schlafen und den Geflüchteten ihre Betten überlassen, ist für die beiden selbstverständlich.

Mitarbeiter stammen aus der Ukraine

Familie Denisov ist 2018 aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Mit dabei ist auch Sohn Viktor Denisov. Die ganze Familie ist derzeit in unterschiedlichen Bereichen in der Senioreneinrichtung Kervita in Seelze-Süd beschäftigt und teilt dort ihre Sorgen um den Krieg in ihrer ehemaligen Heimat mit Kollegen und Bewohnern. Aktuell hat die Einrichtung an der Straße An den Grachten mit allen anderen 16 Einrichtungen der Betreibergesellschaft eine Sammelaktion für die Ukraine gestartet. „Für unsere Einrichtung ist das ein besonderes Anliegen, weil insgesamt vier Mitarbeiter aus der Ukraine bei uns beschäftigt sind“, sagt Leiterin Elke Lange. Neben Bekleidung werde vor allem auch Verbandsmaterial, Rollstühle, Rollatoren und Matratzen benötigt. Ende des Monats macht sich dann ein 7,5-Tonner auf den Weg an die polnische Grenze, um die Hilfsgüter an das Rote Kreuz zu übergeben.

Zeichen setzen mit einer Friedenstaube: Die Senioren bringen mit der Friedenstaube ihren stillen Protest zum Ausdruck. Quelle: Privat

Rückkehr ist ungewiss

„Meine Freundin und ich haben aktuell eine Bekannte aus Charkiw bei uns in der Wohnung aufgenommen“, sagt Viktor Denisov. Fünf Tage lang sei sie unterwegs gewesen, bevor sie schließlich in Seelze angekommen sei. Ob sie jemals wieder nach Hause kann, ist ungewiss. „Wer weiß, ob das Haus dann überhaupt noch steht“, sagt Denisov. Von einer anderen befreundeten Familie habe er erfahren, dass ihr Haus bei einem Bombenangriff zerstört worden sei. „Sie wohnen jetzt in der Garage“, erzählt Denisov. Die sich inzwischen auch im Westen der Ukraine ausbreitenden Kämpfe machen der Familie große Sorgen. „Meine Eltern leben dort. Meine Mutter hat kranke Knie, sie würde eine Flucht nicht schaffen“, erzählt Lyudmila Denisov. Kontakt halten sei noch möglich, Telefon und Nachrichtendienste funktionierten noch.

Erinnerungen kommen hoch

Auch unter den Bewohnern verursacht der Krieg in der Ukraine Angst und Sorge. „Viele haben den Zweiten Weltkrieg noch erlebt, Erinnerungen kommen wieder hoch, auch an die eigene Flucht“, sagt Elke Lange. Das kann auch Diakon Steffen Eismann bestätigen, der dreimal in der Woche zu Seniorenseelsorge, Gesprächen und gemeinsamem Musizieren in die Einrichtung kommt. „Krieg ist hier gerade ein großes Thema. Viele haben Angst“, erzählt Eismann. Und weil die Senioren schlecht zum Demonstrieren auf die Straße gehen können, hat sich der Diakon etwas anderes einfallen lassen und eine Friedenstaube auf Papier gedruckt. Lila auf weißem Grund, ergänzt durch einen Vers aus dem Matthäus-Evangelium. Dieses Plakat können die Senioren – quasi als Ausdruck des stillen Protests – in ihren Zimmern an die Fensterscheibe kleben.

Seelzerinnen und Seelzer, die noch (Kinder)kleidung, Bettwäsche, Handtücher und weitere benötigte Dinge spenden möchten, können das im Kervita-Seniorenzentrum, An den Grachten 5, in Seelze-Süd abgeben.